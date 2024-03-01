За неделю цена взлетела на 26%: почему подорожала капуста и что будет в дальнейшем

Аналитики дали прогноз

На рынке было много некачественной белокочанной капусты, из-за чего цены на нее в конце февраля постепенно падали. Однако пока постепенно повышают стоимость товара и такая тенденция, вероятно, сохранится в дальнейшем.

Сейчас стоимость капусты составляет 8-12 гривен, что на 26% дороже чем неделей ранее. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Украинские производители выделяют сразу 3 фактора влияния на цены:

высокая активность покупателей – основная причина;

сезонный фактор;

сокращение предложения неякісної продукции.

Аналитики добавляют, что даже после удорожания этот овощ все равно на 33% дешевле, чем в конце февраля 2023 года.

"При этом, эксперты не исключают, что фермеры будут и дальше предпринимать попытки повысить цены, поскольку запасы качественной белокочанной капусты в хранилищах местных хозяйств продолжают сокращаться", — резюмировали они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, цены на морковь будут постепенно падать. Это будет происходить из-за большого предложения овоща в хранилищах и его низкого и среднего качества.