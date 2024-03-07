Ошиблись при передаче показателей? В "Нафтогазе" рассказали, что делать

Есть сразу несколько способов, как исправить ситуацию

Абоненты "Нафтогаз Украины" должны передавать показатели газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Однако бывает такое, что при передаче показаний были допущены ошибки. Что делать в этих случаях? В компании дали ответ.

Соответствующее сообщение, в частности, разместили и на своей официальной странице в Facebook. Отмечают, что существует несколько вариантов, как исправить ситуацию.

"В случае, если по Вашему лицевому счету передан ошибочный показатель счетчика, рекомендуем Вам обратиться к Вашему оператору ГРС для осуществления корректировок", — отметили в компании.

Если же ваш оператор ГРС перешел в группу Нафтогаз и вы передали некорректное показание через онлайн-сервисы Нафтогаза, тогда советуют следующее:

передать верные данные с помощью звонка в Контакт-центр ГК "Нафтогаз Украины" по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell). Для связи с оператором нужно нажать "8". Во время разговора необходимо описать ситуацию, указать данные для идентификации (номер лицевого счета, адрес и ФИО владельца), корректные показатели и № счетчика.

передать данные через чат-бот NaftogazGasSupply в Facebook Messenger. В обращении также необходимо описать ситуацию, указать данные для идентификации, правильный показатель и № счетчика.

написать письмо со всей необходимой информацией на электронную почту [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как правильно передать показатели счетчика электроэнергии. Это делается по-разному для индукционных и электронных двухзонных счетчиков.