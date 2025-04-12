Дуда сказал, кто может остановить Путина. "Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным"

Политик обосновал свое мнение

Дональд Трамп имеет наилучшие шансы закончить войну, заявил президент Польши Анджей Дуда. В то же время он подчеркнул, что любой мир должен быть "справедливым и продолжительным".

Об этом Дуда сказал в интервью Sky News. По его словам, именно с Трампом связан единственный шанс на мир для Украины. Что касается мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, то глава Польши выразил уверенность, что Дональд Трамп имеет верное представление о российском лидере.

Дуда убежден, что Трамп знает, куда бить, чтобы России было больно. В качестве примера он привел запрет Трампом "Северного потока-2" во время его первой каденции и препятствование энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром".

Президент Польши возлагает на Трампа основные надежды на возможность остановить войну РФ против Украины. Особенно в свете неудач европейских лидеров в переговорах о мире на основе минских соглашений.

"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это – ведь для Европы, которая является соседом России, что осуществляет агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", – сказал Дуда.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в попытках США остановить войну в Украине. Представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с РФ — прекращение боевых действий.