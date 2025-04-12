Спасите свой урожай: вот чем следует обработать деревья после заморозков

После заморозков сад нельзя оставлять без внимания

Апрель удивил украинцев погодными капризами, ведь на смену весеннему солнцу пришел снег и заморозки. И такие "качели" навредили плодовым деревьям, ведь многие из них начали распускаться. Но есть способы, благодаря которым можно спасти свой урожай.

Ночные заморозки негативно отразились на развитии плодовых деревьев, ведь для них резкая смена погоды стала серьезным стрессом. Но в материале Actualno подсказали, чем обработать сад, чтобы он порадовал качественным урожаем.

Чем обработать плодовые деревья после заморозков

Свой сад после заморозков нельзя оставлять без внимания, поскольку деревья достаточно уязвимы и как можно скорее нужно помочь им восстановиться. Одним из самых эффективных способов считается обработка специальными стимуляторами роста.

Как спасти сад после заморозков, Фото: Freepik

Среди самых эффективных средств — "Эпин-Экстра", который помогает деревьям адаптироваться к неблагоприятным условиям и повышает их устойчивость к болезням. Другой вариант — "Циркон", он является природным регулятором, созданном на основе эхинацеи. Это средство стимулирует рост, улучшает опыление и помогает формировать плоды.

Также можно использовать янтарную кислоту — универсальный биостимулятор, усиливающий фотосинтез и повышающий способность растений усваивать полезные вещества из почвы.

Чем опрыскать деревья после заморозков

Например, "Эпин-Экстра" нужно разводить в 5 литрах воды (1 ампулу) и опрыскивать им деревья полностью, в том числе листья и почки. Это нужно сделать сразу, как на улице появится плюсовая температура. Но опрыскивание лучше выполнять в сухую погоду, в утренние или вечерние часы.

Что касается "Циркона", то его нужно разводить в пропорции 1 мл на 10 литров. Опрыскивайте средством кроны дерева сразу после заморозков. При необходимости процедуру можно повторить через 7-10 дней.

Если хотите использовать янтарную кислоту, тогда разведите 1-2 г порошка в 10 литрах воды. Это средство подходит как для опрыскивания, так и для полива под корень. Его нужно применять в течение 2-3 дней после заморозков.

"Телеграф" писал ранее, как создать "теплый щит" для плодовых деревьев во время заморозков. Это поможет сохранить их урожай.