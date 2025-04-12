"Весна, любовь": полицейские потеряли наручники во время задержания и насмешили сеть (видео)

Иногда можно обойтись и без наручников

На улицах Киева можно увидеть много странных и неожиданных вещей, из-за которых в голове возникает вопрос "что тут происходит?". Что-то подобное горожане заметили 12 апреля в городском метрополитене.

На коротком ролике, который быстро разлетелся по сети, заметно, что группа полицейских ведут задержанного мужчину, держа его за руку. По информации из местных telegram-каналов, кадры были сняты на станции "Олимпийская".

Как видно на видео, мужчина шел в сопровождении трех полицейских, однако другие детали не сообщались. По данным местных СМИ, специфичный способ сопровождения был выбран потому, что правоохранители потеряли наручники.

Тем временем в сети предположили, что причина может быть в другом.

Как сообщалось ранее, в Украине в апреле выпал снег, из-за чего пользователи сети не смогли удержаться от шуток по этому поводу. И хотя это для большинства людей было как минимум неприятно, но спасатели в свою очередь порадовались тому, что из-за этого им не приходится тушить постоянные и типичные для весенней поры возгорания сухой травы.