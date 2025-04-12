"Галю Балувану" сожгли в Канаде? Все подробности инцидента с украинским заведением в Торонто (видео)

Версию поджога не исключают

В Канаде в Торонто сгорело заведение "Гали Балуваної" ("Multicook"). Полиция расследует инцидент, ведь есть вероятность, что это был поджог.

Об этом сообщает владелец этого заведения в Торонто Роман Покровский. По его словам, в заведение неизвестный ночью бросил бутылку с горючим, что вызвало пожар.

"Когда ты сильный и мощный приехал строить в Канаде классный бизнес – тебе вставляют палки в колеса", – сказал Покровский.

В видео Роман несколько раз подчеркивал, что в пожаре виновны якобы конкуренты, ведь его магазин предлагает хорошую и вкусную продукцию. Однако пока копы официально не подтверждали версию с поджогом. Однако Роман уже опубликовал в сети видео с камер наблюдения, где видно, как неизвестный мужчина подходит к заведению с бутылкой. Он поджигает ее и бросает, разбивая стекло. Через несколько минут с заведения начинает идти дым.

Заметим, что на видео не видно полной даты записи с камеры, поэтому правдивость этих кадров может ставиться под сомнения. Многие пользователи в сети предполагают, что причиной пожара стало замыкание проводки или проблемы с электричеством. Однако на видео видно, что в заведении разбиты стекла. О досадном инциденте в Канаде владелец сообщил 12 апреля.

Добавим, что "Multicook" — это украинская сеть полуфабрикатов "Галя Балувана". В Торонто заведение открылось 9 месяцев назад, в июле 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец напомнил о хорошей соседской традиции, но нарвался на хейт.