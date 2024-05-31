Тарифы на свет растут с 1 июня: кто будет платить больше

Нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня

Сегодня, 31 мая, правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт*ч.

Он продлится до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает Укрэнерго.

Стоимость 1 кВт электроэнергии с 1 июня 2024 года

Новый тариф на свет:

4,32 грн за 1кВт/час

По новым тарифам украинцы будут платить за потребленную в июне электроэнергию. Тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Также произошли изменения для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками. Для них устанавливаются следующие тарифы:

• до 2000 потребленных кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч;

• более 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Льготный и "ночной" тариф

Министр энергетики Герман Глущенко отметил, что в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт/час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц).

При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт/ч.

Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт/час), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт/ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на свет для населения был установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. С тех пор тариф не пересматривался, но этот вопрос появился в повестке дня после российских ударов по украинской энергетике этой весной.

Ранее Телеграф писал, что с 1 июня тариф на воду вырастет в нескольких городах.