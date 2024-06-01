Цены на коммуналку с 1 июня: все, что нужно знать о новых тарифах на газ, свет и воду

Подробно о каждом тарифе в одном материале

С 1 июня в Украине выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги. При этом о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей говорили еще зимой.

"Телеграф" собрал для вас в одном материале все изменения, коснувшиеся коммунальной сферы. О действующих тарифах на свет, газ и воду читайте ниже.

Тарифы на свет с 1 июня

На заседании правительства 31 мая было принято решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объемам потребления. Действие тарифа начинается сегодня, 1 июня.

Цена будет действовать до конца апреля 2025 года. Что касается отопительного сезона, то с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года правительством предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч.

Льгота будет действовать при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц. Также никуда не девался "ночной тариф". Так, при установленном двухзонном счетчике цена на свет будет составлять 2,16 грн за кВт*ч в ночное время.

Тарифы на газ с 1 июня

Компания "Нефтегаз Украины" продлила действие тарифа "Фиксированный" до 30 мая 2025 года. Это означает, что до этой даты тариф для 12 млн домохозяйств, пользующихся услугами компании, останется неизменным — 7,96 грн (с НДС) за кубометр газа.

Тарифы на газ с 1 июня для потребителей других 11 газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом, как отмечает "Газ Правда", газоснабжающие компании не изменили ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. То есть тариф остался в силе у всех.

Тарифы на воду с 1 июня

Ситуация на рынке водоснабжения и водоотвода несколько сложнее. Так, в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 июня останутся неизменными, то есть на уровне 24 февраля 2022 года. Это обусловлено действием моратория Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако мораторий не распространяется на небольшие города и городки, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ.

Так, в Измаиле (Одесская обл.) с 1 июня централизованное водоснабжение подорожает на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб. Тариф на централизованный водоотвод увеличится с 21 до 33,80 грн/куб.

В Звягеле (Житомирская обл.) с начала лета будут платить за воду и стоки 56 грн/куб.м (ранее было 44,17 грн).

В г. Смела (Черкасская обл.) тариф поднимали уже дважды после начала полномасштабного вторжения. Последний раз — в мае текущего года. В настоящее время местные жители платят за услуги водоснабжения и водоотвода более 100 грн.

При этом местные водоканалы отмечают, что абонентская плата оплачивается независимо от пользования услугой. То есть даже если абонент в течение месяца ни разу не открыл кран с водой, счет за воду придется с нулевыми показателями, а вот абонплату придется оплатить.

При этом для небытовых потребителей, НКРЭКУ тарифы повысила. Они, заметим, не пересматривалась с начала 2022 года. Решение вступило в силу 1 июня 2024 года.

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