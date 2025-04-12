Из-за заморозков погибло до 80% урожая? Насколько это ударит по ценам на продукты – эксперты

Заморозки в Украине еще не закончились

Украину может ожидать значительный взлет цен на продукты, в частности, овощи и фрукты из-за апрельских заморозков. На урожайность повлияет не только порча периода цветения, но и возможность распространения болезней.

Как отметил в эфире КИЕВ24 глава союза украинского селянства Иван Томич, резкого поднятия цен не будет именно из-за импорта.

"Подорожание будет. Слишком резкого повышения цен ожидать не надо, ведь импорт уравновесит спрос, но подорожание не миновать", — говорит Томич.

По его словам, прогнозировать взлет цен в процентном соотношении сейчас не корректно, ведь заморозки еще не закончились. Более резкое изменение температуры повлияло не только на цветущие плодовые деревья, но и на растительность в целом.

"Сейчас будут сдвигаться сроки получения урожая из огурцов, помидоров и т.п. даже из теплиц. Импортировать определенное количество продуктов Украина будет", — объясняет Томич.

В то же время, главный агроном сельскохозяйственного предприятия из Одесщины Максим Бойко отметил Forbes Ukraine, что погибло до 80% абрикосового цвета, персики пострадали на 90%. Стоимость этих фруктов может возрасти в четыре раза. Но пока оценивать ущерб еще рано, ведь в Украину весной несколько раз будут возвращаться заморозки.

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