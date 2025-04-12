У Трампа осознали, что сделали глупость: для популярного товара сделали исключение в пошлинах

США придумали, как обходить свои же пошлины

Администрация американского президента Дональда Трампа сделала исключения из торговых пошлин для компьютеров, смартфонов и другой электроники. Подобные вещи редко производятся в США, а без импорта цены для потребителей на популярные гаджеты могут подняться в разы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на постановление таможенной службы США. Отмечается, что документ дает исключение для всего мира, включая и Китай, против которого уже действуют 145% пошлины на весь поставляемый товар.

В список попали смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, процессоры и чипы памяти. Кроме того в списке указано оборудование, которое используется для производства полупроводников. Подобная продукция в США производится, но не в тех объемах, чтобы насытить спрос. Разворачивание дополнительных мощностей может занять годы, а до тех пор стоимость популярной техники может возрасти в несколько раз для обычных американцев.

При том тарифы Трампа могли затронуть не только китайские компании, но и американские. Например, этом могло бы ударить по Apple, основная часть производственных мощностей которого находится в странах Юго-восточной Азии, включая Китай.

Издание отмечает, что исключения могут быть отменены так же быстро, как и введены. Однако сам факт их наличия свидетельствует о том, что чиновники Вашингтона могут более гибко устанавливать тарифы на конкретную продукцию, если в этом возникнет такая необходимость.

Стоит отметить, что в 2024 году США импортировали компьютерной техники почти на 140 миллиардов долларов. Наибольшими экспортерами в этом плане являются Китай, Мексика и Тайвань.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить iPhone, если производство смартфонов будет полностью перенесено в Соединенные Штаты.