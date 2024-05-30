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Показания счетчиков электроэнергии: есть только 5 дней на передачу, как успеть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Следует передавать показания вовремя для правильных начислений
Следует передавать показания вовремя для правильных начислений

Даже если контролер недавно проверял показания, передать данные нужно именно в эти числа.

В конце одного месяца и начале другого нужно передавать показания счетчиков. Да, передача данных водомеров уже стартовала во многих областях. На очереди – данные электросчетчиков.

По напоминанию ДТЭК, передавать показания счетчиков электроэнергии нужно в два последних дня текущего месяца и три первых следующего, то есть 30, 31 мая и 1, 2, 3 июня соответственно.

Если у вас индукционный счетчик: цифры после запятой, которые отделены размером или цветом и находятся в конце передавать не нужно – это десятые и сотые доли кВт/ч. Если ком или выделения нет — передают все цифры.

Если у вас электронный счетчик: при одной зоне, информация подается и передается аналогично индукционному. Если у вас многозонный прибор, нужно отдельно передать количество потребленной электрической энергии по разным зонам — день/ночь или три зоны (в зависимости от тарифа). Цифры меняются на табло постепенно. Например, потребление по дневному тарифу, по ночному тарифу и общее.

Как снимать показания двухзонного счетчика
Как снимать показания двухзонного счетчика

Передавать показания счетчиков нужно поставщикам услуг. Это могут быть местные облэнерго, ДТЭК и т.д. Каждый поставщик имеет возможность передать данные онлайн. Отметим, что предоставлять данные в эти числа нужно даже если недавно у вас был контролер, чтобы показания засчитались на 1 число.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если случайно повредили или сорвали пломбу на счетчике воды. Можно получить большой штраф.

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#Электроэнергия #Счетчики