Трамп смилостивился? Новые подробности ядерного соглашения США и Ирана рассказали СМИ

В Омане проходят непрямые переговоры США и Ирана

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки Ирану, чтобы достичь соглашения по его ядерной программе. Однако глава США неоднократно высказывался против изготовления ядерного оружия Тегераном.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники. Отмечается, что в Омане проходят непрямые переговоры обеих сторон по этому вопросу.

"Трамп готов пойти на компромиссы ради заключения соглашения", — говорится в материале.

По словам источника, цель встречи американской делегации с иранской в Омане — понимание того, готов ли Иран к соглашению и компромиссу. В то же время, больше подробностей относительно вероятных уступок Трампа не было.

В ходе переговоров Иран рассматривает возможность предложить США такой вариант, чтобы две страны поработали над временным ядерным соглашением. Оно может включать частичную приостановку работ по обогащению урана, разведению его запасов на 60% и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Ирана.

Однако эксперты считают, что это не остановит разработку Ираном ядерной бомбы, а замедлит ее. Однако временное соглашение может укрепить доверие для переговоров по комплексному соглашению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп ответил, готов ли начать войну против Ирана.