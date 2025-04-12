Проблемы из-за алкоголя и домашнее насилие: в какие скандалы попадал Алиев, которого задержали в Киеве

Футболист известен своими высказываниями и шлейфом скандалов

В субботу, 12 апреля, в сети появилось сообщение о том, что футболиста Александра Алиева задержали в Киеве. При этом утверждалось, что тот сел за руль в нетрезвом состоянии и вообще "едва держался на ногах".

Хотя сам спортсмен позже опроверг сообщения о том, что был пьян, но тема проблем с алкоголем у Алиева в сети появляется регулярно. "Телеграф" решил напомнить о том, в какие еще скандалы попадал футболист.

Сложный характер мужчины начал проявляться еще во времена, когда он был в молодежной сборной. Владелец "Динамо" Игорь Суркис даже называл его "гаденышем", когда тот самовольно покинул базу команды посреди ночи. В 2021 году Алиев рассказал, что Суркис тогда поставил ему ультиматум — футбол или алкоголь.

"Я пошел закодировался, принес ему справку. И он мне в очередной раз поверил. Я не пил четыре года", — говорил футболист.

Во времена игры за "Динамо" были и другие громкие истории: Алиев называл арбитра "козлом" в 2008 году, а в 2011 году обматерил журналистку Анну Тесленко и называл одноклубника Евгения Хачериди "дятлом".

Однако, вероятно, наиболее громкий скандал был связан с фактами избиения жены. Тогда против него открывали производство по статье о "легких телесных повреждениях" дважды. В 2023 году он признался, что из-за сложностей в личной жизни даже был вынужден закончить карьеру.

"Когда я понимал, что могу еще играть и кончил в 30 лет. Я знаю, что я мог играть. Но я уже имел такую репутацию, потому что Татьяна начала ходить по всем этим камерам и рассказывать, какой я хе**вый", — говорил Алиев.

Стоит отметить, что после начала российского вторжения в Украину футболист записался в территориальную оборону, а в 2023 году даже получил удостоверение участника боевых действий. Несмотря на это он все равно попадал под раздачу из-за упрямого нежелания переходить на украинский язык, хотя и один раз показывал, что умеет на нем говорить.

Летом 2024 года, во время начала Курской операции ВСУ Алиев призывал "убивать нечисть и мирное население", хотя и сам имеет российские корни. За это в России ему грозит 7 лет тюрьмы. После этого он приехал в Суджу и записал оттуда обращение к ФСБ.