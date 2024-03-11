Как передать показания газового счетчика и сделать это правильно: инструкция "Київгазу"

Клиентам предлагаются семь разных способов передачи показаний

В АО "Київгаз" рассказали, как правильно передавать показания счетчиков за потребленный газ. Отмечают, что клиентам необходимо делать это ежемесячно, с 1 по 5 число.

Информация об этом опубликована на официальном сайте оператора ГРС. Отдельно просят обратить внимание, что с момента передачи показаний до внесения их в лицевой счет требуется определенное время, поэтому рекомендуют передавать показания до 3 числа каждого месяца.

Как передать показания газового счетчика абонентам АО "Київгаз"

Чтобы передать показатели счетчика, можно воспользоваться одним из следующих способов:

в личном кабинете (зарегистрируйтесь или войдите в кабинет)

через чат-бот в Viber (нажмите "Start" и выберите нужную функцию)

через чат-бот в Telegram (добавьте номер лицевого счета и выберите кнопку "Передать показания")

с помощью автоответчика контакт-центра: (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04 (нажмите *2 в автоматическом режиме и следуйте инструкциям)

в ящиках для передачи показаний на газифицированных домах (список адресов)

через один из терминалов самообслуживания EasyPay (карта расположения терминалов https://terminals.easypay.ua)

в личном кабинете онлайн-сервиса Portmone (на сайте portmone.com.ua)

Как правильно вносить показания счетчика?

Показатели газового счетчика передаются в следующем формате: пять цифр до точки и две цифры после точки (формат: 00001.11).

Если показатели счетчика были переданы несвоевременно или с нарушением установленного законодательством срока, специалисты АО "Київгаз" определят объем потребления за расчетный месяц на уровне планового месячного объема потребления на соответствующий период (по расчетным показаниям). Именно на этот объем газа бытовой потребитель получит счет от поставщика природного газа.

Если объем потребления в счете будет отличаться от фактически потребленного объема газа за расчетный период, в следующем месяце нужно своевременно передать фактические показания счетчика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно выбрать безопасный счетчик газа. Советы предоставил НАК "Нафтогаз України".