Нужно ли бояться климатического оружия и почему врут прогнозы погоды: синоптик объяснил в чем дело

Украина может потерять южные регионы из-за подтопления

Уже 74 года к ряду 23 марта отмечается профессиональный праздник метеорологов — Всемирный метеорологический день. Каждый год специалисты этой отрасли выбирают одну наиболее острую и важную тему, чтобы привлечь внимание общества к необходимости решения этой проблемы. В 2024 году девизом праздника стала борьба с изменением климата.

По этому случаю "Телеграф" пообщался с синоптиком отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Еленой Палагнюк. Эксперт рассказала интересные факты о влиянии погоды на нашу жизнь и объяснила, почему украинцам следует волноваться из-за глобального потепления.

О неточных прогнозах

— Почему синоптики часто ошибаются, даже когда речь идет о прогнозе погоды на два-три дня?

— Во-первых, прогноз погоды — это научно обоснованное предположение о будущем состоянии атмосферы, а не гарантии и обещания, ведь синоптики не могут управлять погодой.

Прогнозировать погоду — значит знать, как применить данные, которые мы имеем сейчас для предсказания ситуации в будущем, достаточно комплексная задача из-за большого количества информации и привлеченных факторов. Это как уравнение со многими переменными: температура, давление, влажность, время суток, сезон… И чем больше таких переменных, тем более точный результат мы получим.

— Развитие технологий не способно решить эту проблему?

— Всегда есть вероятность того, что какое-то небольшое изменение испортит весь прогноз. Процессы в атмосфере находятся в постоянной динамике. Развитие компьютерных технологий очень помогает усовершенствовать прогноз, но всегда будет предел, за который наши прогнозы не в состоянии заглянуть.

Например, когда мы ожидаем активный циклон с юга (это всегда значительные осадки и ветры, а зимой еще и гололедица, налипание мокрого снега и метели), мы имеем расчеты его траектории, и в соответствии с ними даем прогноз по определенной территории. Но даже ансамблевый анализ прогностических моделей не гарантирует 100% достоверности прогноза.

Иногда бывает, что мы ждем непогоду в Киеве, а траектория циклона в последние несколько часов до определенной даты прогноза сместилась восточнее, на Левобережье (Черниговщину и Сумщину), и по Киевщине интенсивность явлений значительно снизилась. Такие случаи – всегда досада для синоптика.

О климатическом оружии

- Что такое климатическое оружие?

— Климатическое оружие — это концепция, используемая для описания использования изменений климата как формы оружия или военной стратегии. Это может включать манипулирование погодой с целью причинения вреда противнику, например, путем вызова природных катастроф, изменения урожайности или поддержания некоторых климатических условий, предпочтительных для одной из сторон конфликта.

Впрочем, климат – это многолетний режим погоды на определенной территории. Его невозможно сменить одним взмахом и буквально превратить в оружие. Это должна быть стратегия на десятилетия вперед.

– Другими словами, климатическое оружие – миф?

— Как метеоролог и климатолог я не уверена, что у человека есть власть над этим процессом. Иллюзию власти да, но это не на 100%. Человеку хорошо известно, что нужно делать, чтобы повлечь засуху или наводнения, но стихия рано или поздно выйдет из-под контроля и неизвестно, как это вернется и какой стороной станет.

Конкретные примеры использования климатического оружия не являются общепринятыми или подтвержденными. Эта тема вызывает множество вопросов относительно этичности, международного права и потенциальных последствий для среды.

О военных метеорологах

— Задействованы ли метеорологи в зоне боевых действий в составлении прогнозов для военных?

— Да, метеорологи задействованы и однозначно составляют прогнозы погоды для военных. Этим занимаются специально обученные военные метеорологи, подчиняющиеся военному гидрометцентру.

Без прогноза погоды невозможно эффективное планирование и реализация ни одной военной операции. Он нужен не только авиации и флоту, но и разведке, пехоте, тяжелой артиллерии.

— Погода действительно оказывает значительное влияние на ведение боевых действий?

– Да. Причем, в разных аспектах:

• видимость: туман, дождь или снег могут ограничивать видимость, что затрудняет наблюдение и навигацию, а также может снизить точность вооруженных систем;

• мобильность: погодные условия, такие как сильные дожди, снегопады или заморозки, могут усложнить движение войск и техники, что приводит к задержкам или даже блокированию путей движения;

• коммуникация: непогода может препятствовать коммуникации между военными подразделениями из-за помех в радиосвязи;

• эффективность оружия: сильный ветер, дождь или туман могут усложнить использование некоторых видов оружия, снижая их эффективность и точность;

• защита и оборона: погодные условия могут влиять на эффективность оборонных структур и систем, таких как заграждение, укрытие и т.д.

Следовательно, понимание влияния погоды на ведение боевых действий позволяет войскам лучше планировать и приспосабливаться к разным условиям на поле боя.

О глобальном потеплении

— Как глобальное потепление может сказаться на климате в Украине? Возможно, это пойдет нам на пользу?

— Глобальное потепление никому на свете не пойдет на пользу. Это цепочка реакций, которая поражает всех и все. Именно поэтому эта тема так важна. Всемирная метеорологическая организация посвящает в этом году борьбе с изменением климата. Они бьют тревогу и это не пустые слова.

Так, 2023 год побил все рекорды, став самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя глобальная температура повысилась при 1,45 °С.

Хочу напомнить, что в 2015-м страны-подписанты Парижского соглашения и Украина в том числе договорились сократить выбросы парниковых газов, чтобы не допустить повышения глобальной температуры более, чем на 1,5 °С. Цель была поставлена до 2030 года. Очевидно, в 2024 мы имеем все шансы перейти этот порог.

— На каком этапе глобальное потепление сейчас?

— Если глобальная температура повысится на 2 °С — изменение климата станет неотвратимым. "Ну и что, — скажете вы, — будем выращивать бананы". А вот нет. Глобальное потепление и изменение климата – это не об экзотических фруктах на Полесье. Это о сильной жаре, затяжных засухах, лесных пожарах, чрезвычайных ливнях, наводнениях и потопах. А вместе с этим дефицит воды и пищи, климатические беженцы.

Что из этого может пойти нам или кому-нибудь другому на пользу? Ничего. Изменение климата следует воспринимать как стихийное бедствие и соответственно адекватно на него реагировать.

— Потеря территорий в результате глобального потепления — реальная угроза?

— Вода в мировом океане еще никогда не была такой теплой, а из-за таяния ледников ее уровень никогда не был таким высоким. Морской лед на полюсах тает с небывалой скоростью, а он чрезвычайно важен для климата, потому что бережет от таяния материковые ледники. Когда начнут таять и они, уровень океана поднимется еще выше и под воду будет попадать все больше низинных территорий материков.

Наиболее уязвимы острова. Фиджи – первые в этом списке. В интернете достаточно смоделированных прогнозов подтоплений, любой может их просмотреть.

— Юг Украины тоже в зоне риска?

- Да, низменные прибрежные территории юга могут уйти под воду. Речь идет об около 1 млн гектаров территории. Это поселки, туристические зоны, объекты инфраструктуры и разного типа ведения хозяйства, заповедники и экологически опасные объекты.

В Украине есть исследователи, которые занимались этим вопросом. Когда это произойдет, будет зависеть от темпов глобального потепления. А они уже превосходят ожидания десятилетней давности. Вероятно, мы этого не застанем, а наши дети и внуки, возможно, станут свидетелями этих изменений.