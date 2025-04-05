Хватит ли 20 лет стажа, чтобы иметь достойную пенсию в 2025

Количество стажа влияет на размер пенсии, поэтому лицам, которые наработали не более 20 лет, не стоит ожидать значимую выплату

Страховой стаж является одним из ключевых факторов, который влияет на размер пенсии. Соответственно, чем ниже он, тем ниже и выплата. В таком случае спасет только высокая заработная плата.

Хватит ли 20 лет страхового стажа в 2025 году, чтобы иметь достойную пенсию в 65 лет, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Если у мужчины в 2025 году всего 20 лет стажа, то ему точно должно исполниться 65 лет, чтобы он смог выйти на пенсию. Согласно данным Пенсионного фонда, в текущем году выйти на отдых в 60 лет можно при условии не менее 32 лет стажа, в 63 года необходимо наработать не менее 22 лет стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Чтобы мужчине иметь достойную пенсию при почти минимальной норме стажа, ему необходимо зарабатывать от 41 тысячи гривен ежемесячно. В таком случае выплата на отдыхе составит 10 061 гривны.

Заметьте, что она была рассчитана на общих условиях, без учета льготных категорий населения, а именно ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой должна быть зарплата у украинца, чтобы ему назначили пенсию в 2025 году в 16 тысяч гривен.