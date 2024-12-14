Украинцам могут сообщать про повестки прямо через Viber
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У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию
Военнообязанным гражданам вручают повестки не только в военкоматах, но и посылают по почте. Если "Укрпочта" оповестит в Viber адресата о том, что ему пришла повестка, а он ее не заберете, то она все-равно будет считаться врученной.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил адвокат Дмитрий Кушнаренко. У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию.
"В случае получения почтовым отделением повесток от ТЦК, работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и уведомление адресатов всеми доступными методами", – говорит Кушнаренко.
Кроме привычного оставления конверта в почтовом ящике или личным вручением, "Укрпочта" также может отправить адресату смс-оповещение (в частности на Viber).
"У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Через три дня, даже в случае, если человек не получит письмо, будет считаться, что он проинформирован должным образом", – отметил адвокат.
Все эти новые правила регламентированы в соответствии с "Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", утвержденного Кабмином.
Реакция соцсетей
Украинцы резко негативно отреагировали в соцсетях на новость о рассылке уведомлений по поводу повесток в Viber.
Люди начали массово писать о том, что необходимо удалить данный мессенджер, а также посчитали такой метод оповещения "устаревшим":
Напомним, Адвокат Андрей Стеценко рассказал, на что следует обращать внимание при получении повестки. По его словам, существуют три основных признака, которые помогут определить действительность документа.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, выдают ли повестки на границе. Как оказалось, на пограничных пунктах пропуска повестки не выдают. Однако в определенное время там могут находиться представители территориальных центров комплектования.