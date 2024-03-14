Каховское водохранилище снова наполняется водой: названа причина (спутниковые фото)

Появление воды в водохранилище — вполне природное явление

В Каховское водохранилище, которое практически высохло после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, снова начала прибывать вода. Последние спутниковые снимки показывают, что часть ранее осушенной территории бывшего водохранилища теперь покрыта водой.

Причина тому – весеннее таяние снегов. Об этом сообщил эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломицев.

"Здесь мы четко наблюдаем поднятие уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной пойме", — заявил эксперт.

Он добавил, что в отсутствие искусственного регулирования уровня воды, сейчас можно наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на естественных, не зарегулированных человеком поймах рек.

Весенние наводнения, по его словам, здесь происходили еще до строительства гидроэлектростанций тысячи лет назад.

Напомним, утром 6 июня 2023 года войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.

Через месяц после подрыва местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части плотины разрушены 11 из 28 пролетов.

В начале марта 2024 года люди в сети делились снимками и видеороликами того, как сейчас выглядит Каховское водохранилище.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты могли прорыть тоннель под Каховским водохранилищем.