Экологи бьют тревогу: какие озера могут исчезнуть с карты Киева

В зоне повышенного риска оказались 12 озер

Семь киевских озер попали в руки частного бизнеса и застройщиков, что может привести к их уничтожению, подобно Синему озеру на Виноградаре. Оно полностью высохло.

По данным Киевского эколого-культурного центра (КЕКЦ), каждое третье озеро в Киеве уже частично застроено, а на каждое второе застройщики покушались. В общей сложности, более 40 водоемов столицы уже уничтожены.

Среди примеров уничтоженных озер экологи называют Ковтун в Дарницком районе, что было уничтожено застройкой 2017 года. Также было частично засыпано Качиное озеро, пострадавшее во время строительства проспекта Петра Григоренко.

"На Позняках во время застройки исчезли прекрасные пойменные озера Ластовник, Песчаное, Соленое, Ковтуб, Васильковская Прирва, Наумка, Тильница, Убедь, которые были показаны на картах еще в 1943 году", — отмечают экологи из КЭКЦ.

12 озер в Киеве сейчас имеют ограниченный или перекрытый доступ. Это, в частности, озеро "Королек" и некоторые водоемы в районе Русановских садов.

КЭКЦ опубликовал список озер, находящихся в зоне повышенного риска:

Демидовское (возле Бортничей) — 11,2 га, переданное ООО "Энергоресурс-Украина";

Луково на Оболони (возле залива "Верблюд"), одно из самых чистых — 8 га, документы о передаче ООО "Днепровская Ривьера" в состоянии оформления;

Вязки на Осокорках — 7 га, переданное агрофирме "Зодиак";

Малый Небреж на Осокорках – около 2 га, передано ООО "Будеволюция";

Утино на Позняках — около 2 га, уже частично засыпано застройщиками, в постоянном пользовании КП "Киевское инвестагентство";

Вирлица на Осокорках — в аренде у компании "Мрия-Инвест" под строительство ТРЦ (пока продолжаются суды);

Эрик у Галерного острова – отданное под строительство ТРЦ.

По словам экологов, главными методами уничтожения озер в Киеве есть застройка, полная или частичная. Бетонирование берегов или их умышленное засорение. Также загрязнение воды сточными водами и катерами. Превращение озер в порт, золоотвалы. Намывка или уборка песка с берегов.

Ранее "Телеграф" показал фото киевского озера Синее, вокруг которого располагается жилой массив "Виноградарь". Оно полностью исчезло — высохло.