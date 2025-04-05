Пошлины Трампа разрушают американскую экономику: Bloomberg пишет о шокирующих последствиях

Даже доллар США ослабевает, что вообще неожиданно, поскольку при этих обстоятельствах он наоборот должен усиливаться.

Американская экономика "разгромлена" после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против почти всех стран мира, пафосно назвав это "Днем освобождения". Крупнейшие американские фондовые индексы продемонстрировали масштабное падение, даже доллар, несмотря на ожидания, стал слабеть.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что индекс S&P 500 закончил неделю падением на 9,1%, что означает потерю американскими компаниями 5,4 трлн долларов и самым большим падением с момента начала пандемии коронавируса в 2020 году.

"Это были жестокие 48 часов для инвесторов в акции США, поскольку индекс S&P 500 достиг наихудшего показателя с марта 2020 года, потеряв 5,4 триллиона долларов рыночной стоимости. Технологический индекс Nasdaq 100 также отметил подобную веху, упав на 11% за две сессии. В пятницу каждый отдельный сектор индекса S&P 500 завершил день в минусе, причем энергетический и финансовый секторы возглавили падение. Традиционные акции, такие как потребительские товары и коммунальные услуги, также упали, и только 14 акций закончили день более высоким показателем… Индекс Russell 2000 упал на 11% за два дня", – отмечает издание.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Колин Пауэлл признал, что тарифы повлияли на США больше, чем ожидалось, на что Трамп заявил ему, что ФРС должна срочно снизить ключевую ставку. Между тем, даже доллар США ослабевает, что вообще неожиданно, поскольку когда инвесторы забирают деньги из фондов, а тарифы ослабляют валюты других стран, американская валюта должна была только усилиться.

Пострадали из-за новых пошлин даже компании с малой капитализацией: индекс Russell 2000 упал на 11% за два последних дня. Кроме того, новости стали "шокирующими" для рынка корпоративного кредитования, который и без того из-за Трампа с 27 марта не заключил ни одного нового крупного кредитного соглашения. Ряд финансовых компаний буквально обвалили прогнозы роста ВВП США в 2025 году: вместо ранее прогнозируемого показателя в 2,5% в среднем сейчас аналитики "дают" Соединенным Штатам от 0,1% до 1% роста.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут подвергаться 25% пошлинам на ввоз. Однако в списке нет упоминания пива в стеклянных бутылках. Считается, что эти мероприятия вступят в силу вечером в пятницу, 4 апреля.

Американский фондовый рынок очень быстро показал наглядно, что он думает о новых тарифах президента США. В день объявления пошлин фьючерсы на S&P 500 упали на 3,7%, Nasdaq 100 упали на 4,5%, а Russell 2000 упали более чем на 5%.

Был и смешной момент: Трамп среди других стран, облагаемых пошлинами в 10% на экспорт, упомянул острова Херда и Макдональда, находящиеся в южной части Индийского океана. Однако эти острова населены исключительно животными, постоянного человеческого населения там нет, а юридически это даже не отдельное государство, поскольку острова уже много лет находятся в юрисдикции Австралии.