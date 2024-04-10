Украине нужно больше успешных сантехников, чем юристов: замминистра образования и науки

Со временем количество школ сократится, и не в процентном соотношении, а в разы, говорять в МОН

Несмотря на войну, Украина продолжает школьную реформу. Дети, которые сейчас учатся в "Новой украинской школе" , в 10 классе не должны оказаться снова в обычной. Иначе – в чем смысл реформы? Дети, которые вернутся из-за границы, должны попасть в новые условия – условия максимального содействия их развитию и своевременной профориентации. А как это все будет выглядеть на практике?

"Телеграф" уже писал о реформе образования в старших классах школы. О деталях, дополняющих картину и планы реализации реформы, мы расспросили заместителя министра образования и науки Украины Дмитрия Завгороднего.

У ребенка должен быть выбор

— В чем главный замысел этой реформы?

— Почти во всех развитых странах школьное образование — 12 лет обучения. Иногда 13. А 11-летнее образование осталось на постсоветском пространстве — в Украине, Беларуси, России.

То есть, во-первых, мы переходим к общемировым стандартам обучения.

Вы можете услышать от родителей, что приложения перегружены, дети очень много учатся. Увеличение количества лет в школе позволит детей немного разгрузить, это второй момент.

Третий — чтобы ребенку было интересно в старшей школе, программа должна быть адаптирована под его интересы, его выбор. У него должно быть определенное образовательное пространство, в котором хочется держаться — математическое направление, естественные науки, информатика или иностранные языки. Это позволяет программе соответствовать интересам самого ученика. Кроме того, это позволяет углубиться в другие темы перед поступлением в высшее учебное заведение или начать профессиональное обучение.

Наша цель, в первую очередь, чтобы у ребенка было больше субъектности. Был выбор. Сначала – выбор профиля обучения, затем выбор части предметов внутри своего профиля. Затем можно выбрать еще часть предметов, не связанных с основной программой обучения, чтобы попробовать что-то другое.

Чтобы такой выбор у ребенка появился, нам нужно, чтобы старшая школа была больше, с большим количеством учащихся. Иначе мы не сможем предоставить им более широкую возможность выбора. Если у вас в школе в 10 классе учится 10 детей, это невозможно. Три из них выберут китайский язык, другие три – углубленную математику, а четыре – естественные науки. Для каждого направления требуются как минимум учителя и материально-техническая база.

Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужно делать по аналогу американской, британской системы образования — большую старшую школу, где на параллели будут учиться много детей одного возраста. Из них можно будет сформировать полноценные группы по интересующим детей направлениям, а не классы, в которых учится 3-4 ученика.

Фантастические учителя

— Как это будет реализовываться? Если в городе три школы, например. Мы слышали вариант, что в таком случае два учебных заведения будут учить детей 1-9 классов, а одно станет лицеем для 10-12-классников.

— Пока это вопрос для дискусиий, как все будут реализовывать. В старшей школе будет учиться от 300 учеников до, например, 700. Возможно — больше. В Украине уже есть несколько школ, прошедших период такой реорганизации, где учится более 700 учеников. Там только на одной возрастной параллели – в 10 классе, например – около 300 человек. Это позволяет им выбрать и углубиться в интересующие их предметы.

Организационно все будет различаться в зависимости от густоты населенносты той или иной территории. К примеру, у нас есть множество маленьких общин с очень низким количеством населения. Они не могут себе позволить иметь старшую профильную школу. Есть общины, в которых работают четыре школы, и все малокомплектные, имеют по одному 10-му и 11-му классу, и эти классы не заполнены.

Учащихся всех этих школ вместе недостаточно, чтобы собрать одну новую старшую школу. Нет помещения. Но есть соседние общины, куда будет организован подвоз детей из ближних малозаселенных общин. В некоторых случаях — организованы целые учебные кампусы, где дети смогут учиться и жить. Это важно, чтобы обучение получали не только дети из 15-километровой зоны от старшей школы, где можно организовать ежедневный довоз автобусом. Но и из более отдаленных населённых пунктов. Дети могли бы жить в кампусах в течение учебной недели. Как это делается сегодня в училищах или колледжах.

— Достаточно ли учителей для работы в таких лицеях? Планируется ли переподготовка специалистов?

– Я считаю, что в нашей стране фантастические учителя. Которые за достаточно низкую зарплату делают героические вещи в условиях войны. После пандемии с дистанционным обучением, после работы в условиях блекаутов, в бомбоубежищах можно лишь выразить уважение силе воли и профессионализму этих людей.

С другой стороны, мы понимаем, что любая трансформация — и организационная, и содержательная — нуждается в обучении. Нам всем нужно постоянно учиться, в том числе — новым технологиям, которые мы используем в работе, чтобы поддерживать себя в актуальном состоянии.

Поэтому мы ежегодно выделяем средства по данному направлению. Сейчас они идут на обучение учителей в рамках "Новой украинской школы" в базовой школе (1-9 класс). Отдельно выделяется субвенция по модернизации кабинетов "Защита Украины". Там тоже заложены средства на обучение учителей.

В течение пилотного периода новой старшей школы мы поймем, какие тематические блоки нужно покрыть, что нужно организационно для управления этих классов, для директоров, методистов, учителей. И будем организовывать повышение квалификации.

Кроме того, есть момент: учитель младших классов – это отдельная профессия. А для старшей школы мы наоборот хотим видеть больше людей, получивших педагогическую составляющую в рамках своего профессионального образования. То есть людей, которые окончили математический, физический, химический факультет вуза и решили, что они хотели бы давать знания ученикам старшей школы. Мы бы хотели, чтобы эта профессия была престижной.

Учиться там, где современные технологии

— Многие украинцы хотят, чтобы их дети имели именно высшее образование. Если человек не учился в университете, это не престижно, не круто. Вы планируете убеждать, пропагандировать – преодолевать этот стереотип?

— Этот вопрос поднимался не только у нас, но и во всем мире. Мы общаемся с коллегами из Европы, где 50% детей, а то и больше получают профессиональное образование. И все равно у них частью коммуникационной стратегии есть повышение престижности этого образования.

Есть несколько задач, над которыми мы работаем. Прежде всего, я верю, что нужно осовременивать инфраструктуру. Мы видим, что когда мы закупаем современное оборудование, делаем ремонты, покупаем технику — комбайны, тракторы и т.д. — и они современные, такие заведения профобразования сразу набирают полные группы.

Это значит, что, когда материально-техническая база учебного заведения устарела, нам не нравится. Нам хочется учиться там, где есть современные технологии.

Такое переоборудование требует больших инвестиций, и мы делаем все возможное, чтобы их обеспечить вместе с международными партнерами. Мы обращаемся к бизнесу, чтобы обновить инфраструктуру в учебных заведениях.

Вторая часть – это профессиональное сотрудничество с бизнесом. Чем больше ученики, получающие профессиональное образование, будут иметь возможность работать в течение обучения, тем выше качество образования.

Но мне кажется еще и очень важным общий дискурс в стране о достоинстве людей с профессиональным образованием и их успеваемости. Я точно могу сказать, что в Украине очень много успешных сантехников, строителей. Но я не уверен, что среди родителей существует нарратив о том, что можно стать успешным сантехником, и это ок. Я лично знаю профессионалов-сантехников, которые зарабатывают гораздо больше обычного юриста в регионах. Знаю успешных строителей. И при том, что они могут реализоваться в карьере, построить собственный бизнес, могут еще и построить дом или дачу, сделать себе ремонт. Множество юристов, экономистов, маркетологов этого не умеют.

Очень важно, чтобы мы больше говорили о достойных примерах успешных людей в разных профессиях, чтобы их не стигматизировать.

Если сегодня посмотреть на опрос родителей, многие из них предпочли бы, чтобы их дети получили экономическое или юридическое образование. Даже в сфере высшего образования сельское хозяйство, строительство или энергетика не в приоритете, хотя очевидно, что в сельском хозяйстве в Украине множество перспектив для людей и с высшим образованием, и с профессионально-техническим.

— Планируется ли привлечение средств из новых источников на эту реформу?

Мы рассчитываем на подписание нового контракта с Всемирным банком, где часть средств будет направлена на поддержку "Новой украинской школы" — как базовой, так и старшей. Нам очень помогает правительство Швейцарии в планировании стратегии перехода на новый формат старшей школы.

— Профессиональные лицеи в старшей школе заменят обучение в профтехучилищах?

— Нет. У нас будут три класса старшей школы, где ребенок сможет выбрать профессиональный профиль. Дальше они могут дти в профессионально-технические учебные заведения. Так же как во всех странах, в том числе — Швейцарии, Великобритании, США, Германии и т.д.

Сначала ребенка выпускают из заведения, которое в Украине называют гимназией — это обучение с первого по девятый классы. Он получает документ о базовом среднем образовании и с ним поступает по своему выбору в заведение профессионального образования, академический или профессиональный лицей.

В некоторых городах Украины учебный процесс уже организован таким образом. К примеру, в Червонограде это уже реализовано. По такому пути идут Луцк и Чернигов, другие общины, которые понимают, что можно ждать 2027 года, а можно сделать все постепенно уже сейчас. И в 2027 не иметь никаких проблем с переходом.

Они коммуницируют процесс своими гражданами. Объясняют, в чем логика. И это очень хорошо для всех, потому что повышается качество образования детей. Согласно международному исследованию качества образования PISA-2022, разрыв в качестве образования между учащимися из городов и сел составил в чтении — почти пять лет, в математике — более 4,5 лет обучения, в естественнонаучных дисциплинах — почти четыре года.. Лицеи позволят собрать всех детей и дать им достойный уровень знаний.

— Насколько изменится сеть учебных заведений?

— Изменится неоднозначно. Например, в Киевской области население растет, в том числе — из-за вынужденных переселенцев. И школ недостаточно. Так что у нас есть планы построить несколько десятков школ в области, многие из которых будут именно старшими. Они должны разгрузить множество перегруженных школ региона, где есть школы на более 2000 учеников, которые учатся посменно.

Но есть множество регионов, где ситуация драматична. И в целом ситуация по Украине – катастрофический демографический спад. Это означает, что в 2030 году количество детей, которые будут учиться с 10 по 12 класс, будет наибольшим. В 2040 в старшей школе будет учиться вдвое меньше детей. И каждый год детей будут выпускать больше, чем принимать в первый класс.

Исключения будут и тогда – в Киевской области, городах-миллионниках. Но общая тенденция будет такой, и мы понимаем, что нам нужно к этому готовиться.

Сегодня мы планируем сеть школ под пиковую нагрузку. Но мы точно понимаем, что дальше оно будет существенно уменьшаться не в процентах, а в разы.

Мы сегодня говорим об огромных капитальных инвестициях в учебные заведения, но понимаем, что потом эту сеть придется оптимизировать. И просчеты по оптимизации производим параллельно с тем, что пилотируем содержание реформы и планируем реорганизацию.

— Пропаганда профессионального образования повлияет и на работу вузов?

— Да, безусловно. Но это отдельный разговор.

Ранее "Телеграф" писал, как в селе под Киевом в школу набрали 17 первых классов и объяснял, как такое стало возможно.