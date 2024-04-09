Реформа старшей школы: отдельное учебное заведение для 10-12 классов, 45% выпускников пойдут учиться в ПТУ

Сегодняшним 4-6-классникам после девятого класса придется выбирать между академическим и профессиональным обучением на последние три школьных года

Вопреки войне, в Украине продолжится реформа профильного среднего образования. Согласно ей, выбор — идти в вуз или учиться "прикладной" профессии — ученики будут делать уже в старших классах. Фактически среди украинских детей и их родителей будет популяризироваться профессиональное образование, отвечающее потребностям рынка труда.

Сегодня 35% выпускников 9 класса в Украине выбирают профессиональное образование, в то время как в Швейцарии, Германии и Австрии эта доля доходит до 70%. Большинство стран ЕС ставят своей целью выпускать более 50% студентов с профессиональным образованием — в этом нуждается рынок труда. В Украине Минобразования считает, что процент учащихся, выбирающих профтехучилища, должен составлять не менее 45%.

Чтобы произвести сдвиг в эту сторону, в Украине должна измениться система школьного образования в старших классах.

"Наша цель — чтобы дети получили действительно качественное образование по тем интересующим их предметам и профилизации, — рассказала "Телеграфу" секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп Наталья Пипа. – Задания начальной и средней школы – дать общие базовые знания. А после будет профилизация — то, что в Америке называется High School, что есть и в Британии, Польше, Германии и т.д."

Нардеп Наталья Пипа уверена, что профессиональное обучение должно быть таким же популярным, как и обучение в вузе.

Те, кто планирует продолжить обучение в вузе, пойдут в академические лицеи и будут готовиться к поступлению по избранной специальности. Остальные могут выбрать профессиональный лицей.

"У нас впереди восстановление Украины, нам все больше нужны рабочие специальности", – говорит нардеп. И добавляет, что это образование и рабочие профессии должны стать такими же уважаемыми обществом, как профессия маркетолога или юриста.

По ее словам, нагрузка на детей должна уменьшиться. Сегодня по программе они изучают в старших классах 17 предметов, а будут не более 11-12.

Какими будут профессиональные лицеи – пока вопрос для дискуссий. "Велика вероятность, что лицеи будут создаваться на базе училищ, ведь там должна быть профессиональная составляющая. Это может быть два-три дня обучения, потом два-три дня ученик работает на рабочем месте. Это дает возможность понять, действительно ли эта профессия тебе интересна ", — рассказала нардеп.

Что в профессиональном, что в академическом лицее ученики смогут изменить выбранное направление в следующем классе, если специализация оказалась далека от "сродного труда". Таким образом, будет уменьшаться количество выпускников вузов и училищ, которые не работают по специальности, потому что только во время обучения поняли, что она им не по душе. И расходы государства на подготовку нужного количества специалистов тоже снизятся, если большинство выпускников будет работать по специальности.

Немного дат и статистики

С 2025 года состоится пилотирование проекта в отдельных учебных заведениях. 2027-2029 годы будут переходными. До 2033 года реформа должна быть финализирована.

В 2029-2030 годах контингент лицеев составит 1,2 млн учащихся. Именно столько сегодня учится в 4-6 классах. Государство планирует, что 45% учащихся в те годы уже пойдут обучаться в учреждения профессионального образования.

Дальше количество учащихся будет спадать, и довольно стремительно – согласно демографическому прогнозу, в 2032 году учащихся лицеев будет 874,2 тыс. человек. Или еще меньше, ведь не все дети вернутся из-за границы.

Академические лицеи появятся не во всех общинах – 43% многие из них имеют недостаточно детей соответствующего возраста. Лицеи имеет смысл создавать там, где учеников много: чем больше лицей, тем больше групп разного профиля можно сформировать. Тем более сильную команду учителей собрать.

Реформа предполагает, что дети смогут доезжать в лицей на спецтранспорте или жить в пансионах при учебных заведениях. Но для того чтобы можно было свозить учеников школьными автобусами, должны быть сами автобусы, отремонтированные дороги и средства на оплату водителей, бензина, техремонта и т.д.

"Понятно, что (после вторжения — Ред. ) реформу имело бы смысл приостановить, но реформу не удастся внедрить повторно из чистого письма. А это фундамент, на котором будет строиться образование в Украине дальше," – резюмирует Наталья Пипа.