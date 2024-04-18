"Позор, шок и дикость": 7-летний книголюб из Харькова получил мощную поддержку после скандала в библиотеке Тернополя

"Телеграф" разбирался, почему мальчику с востока Украины не хотели выдавать книги без немалого залога

Набирает обороты скандал вокруг Тернопольской областной библиотеки для детей, где мальчику из Харькова не хотели выдавать книги без залога. В качестве аргументации представители администрации выдали странное объяснение, что "не свои" не могут по-другому пользоваться услугами заведения. Якобы переселенцы не возвращают книги или могут их испортить.

Родители юного читателя возмущены таким отношением со стороны работников культуры, которые должны поощрять малышей к чтению, а не отбивать охоту своими безосновательными подозрениями. "Телеграф" узнавал подробности конфликта.

Конституция или материальная ответственность

Семья журналистов Екатерины и Павла Посоховых до начала полномасштабного вторжения жила и работала в Харькове. Но была вынуждена покинуть город в последние дни февраля, ведь район Северная Салтовка, где у них была квартира, постоянно находился под обстрелами. Приют супруги вместе с сыном Святославом нашли в городе Тернополе, где сначала подыскали жилье через дальних знакомых, а позже арендовали другое жилье. Посоховы строили здесь свою жизнь и до недавних пор ни разу не имели проблем или конфликтов с местными.

— Мы никогда не были стереотипными переселенцами, – отметила Екатерина в разговоре с "Телеграфом". — И я, и муж работали на национальном канале, много лет разговаривали по-украински, ребенок тоже, поэтому в нас ничто не выдавало, казалось бы, что мы с востока. В общем, независимо от того, где мы находились, мы окружали себя людьми близкими по духу и здесь встретили много добрых людей. В течение двух лет мы с сыном постоянно посещали городскую библиотеку, расположенную в нашем районе. Но она небольшая, поэтому за это время Свят перечитал все, что хотел. У нас от этой библиотеки только самые приятные впечатления, как и от школы, где у учителя с детьми прекрасные отношения.

Но посещение Тернопольской областной библиотеки для детей, куда семья Посоховых пошла в поисках чего-нибудь новенького для Святослава, обернулось требованием денег и навешиванием ярлыков. По крайней мере, так увидела эту ситуацию Екатерина.

— В первый визит мы зарегистрировались, эта процедура платная. Но это какие-то смешные деньги, и мы не имели ничего против, – продолжила рассказ Екатерина. — Выбрали книги, но услышали от библиотекарши: "А что вы, собственно, смотрите, вы даже не знаете правил библиотеки, возможно, они вас не устроят". Я ответила, что вряд ли так будет, ведь мы не в первый раз посещаем такие заведения. Когда уже Свят подошел оформлять книги, библиотекарь записывает их и говорит: "600 гривен". Я спрашиваю "В смысле?" — "Оплата за две книги 600 гривен". — "Но это же библиотека, а не магазин". — "Да, но поскольку вы "не наши", залог должен составлять такую сумму".

"Святослав перечитал все детские книги в городской библиотеке Тернополя", – говорит его мама Екатерина Посохова

Откуда мы, работница увидела в документах. Прописка у нас харьковская, но есть справка о регистрации места жительства в Тернополе, то есть мы легализованы здесь, живем официально. Ребенок имеет карточку жителя Тернополя, которую дают только ученикам местных школ. Еще больше "своими" стать мы не можем, только если жилье приобретем, но такой возможности нет. И я пыталась выяснить, чем регламентировано требование об оплате, потому что слышу об этом впервые. К тому же книги, которые выбрал сын, были не новые, в не очень хорошем состоянии, и их цена была явно ниже 300 гривен за каждую.

Дальше к разговору подключилась заместитель директора библиотеки, которая сразу заявляет: "Нормально, что мы берем с "не своих" задаток, потому что вы нам понаписываете "Слава России", зачем нам это нужно?" Я пытаюсь выяснить, почему такие подозрения возникли по отношению к моему ребенку, и слышу в ответ: "Ну вы же с востока!" На что я говорю: "Извините, но это такая догма непонятная, не имеющая к нам никакого отношения". И начинаю рассказывать о равенстве прав, о недопустимости дискриминации, что порядочные люди одинаковые и в Тернополе, и в Харькове, и в любом другом городе Украины. На это заместитель директора говорит: "Вы знаете Конституцию, а я знаю, что несу материальную ответственность за эти книги!" Но в конце концо, мы смогли отстоять свою позицию. Тогда мы ничего не заплатили, но книги нам выдали.

Тернопольская областная библиотека для детей

"Вы переселенцы, временные и проездом"

Казалось бы, инцидент был исчерпан, но второй визит Посоховых в областную библиотеку, когда семья хотела вернуть одну из книг, а по другой продлить срок, перерос в конфликтную ситуацию.

— Мы уложились в сроки, книги были в том же состоянии, в котором мы их взяли, однако с порога нам библиотекарь говорит: "Больше мы вам не сможем давать книги без залога. Директор сказала, что никаких исключений быть не может", — продолжает рассказ Екатерина. — Когда по нашей просьбе вышла директор, началось все заново. Мы услышали все догмы о переселенцах, что они ненадежные, забирают книги и не возвращают, и вообще мы временные и проездом. Я объясняю, что это не так, и сколько нам быть в Тернополе, решать нам, потому что возвращаться пока некуда. Мы живем здесь и не позиционируем себя, что мы временно, сын здесь учится, мы работаем, платим налоги. Мы граждане Украины, можем выбирать, где нам жить, мы легализовались в Тернополе и хотели, чтобы наш ребенок получил услугу, на которую он имеет право.

Но эти аргументы не сработали. Нам сказали: либо вы платите, либо идите, либо вызовем полицию – и вас выведут. На этих словах Свят испугался, потому что он привык, что взрослые – это авторитет. Выскочил во двор. Я вышла за ним, Святик пожаловался на головные боли, красный весь. Почему обидели ребенка и уже второй раз повесили на него все ярлыки? Это нелепость — думать, что все люди из какого-то региона одинаковые, пишут "Слава России"… Да еще и проецировать это на ребенка, который любит читать и пришел в библиотеку. Однако мы услышали о себе странные вещи.

Святослав был очень напуган, когда работники библиотеки начали угрожать полицией

Екатерина добавляет, что и в тот раз с них не взяли оплату за пользование книгами, но опять же в виде исключения, с указанием, что это в последний раз. Но общение с работниками культуры оставило у семьи тяжелый осадок, и в этой ситуации Посоховы решили предать дело огласке. И получили горячую поддержку от знакомых и фейсбук-сообщества. В комментариях люди называли инцидент позором, шоком, дикостью, призывали представителей обладминистрации, Минкульта и детского омбудсмена приобщиться к выяснению обстоятельств и наказанию виновных.

— За вчерашний день мы получили очень много отзывов, поддержки. Мы сейчас с вами разговариваем, один за другим поступают сообщения в приват от незнакомых людей, которые хотят подарить Святославу книги, — говорит Екатерина. — С нами связались также несколько издательств, которые также выразили желание передать сыну книги.

Написал и Сашко Дерманский, собственно книгу которого "Чудове Чудовисько" мы брали в библиотеке, он хочет такую презентовать Святу. Сын был от этого просто в восторге.

Автор книги "Чудове Чудовисько" Сашко Дерманский пообещал подарить мальчику вожделенную им книгу

Я радуюсь этим отзывам, но обращения к соответствующим органам относительно действий работников учреждения культуры будут точно.

Есть постоянные читатели, а кто-то пришел только во второй раз

Не умолкает второй день телефон и в приемной директора Тернопольской областной библиотеки для детей Надежды Новицкой. По ее словам, никаких нарушений закона в части платных услуг со стороны заведения не было, как и дискриминации переселенцев.

— Нам нечего стесняться и не за что извиняться, потому что мы действовали в соответствии с правилами пользования библиотекой, разработанными на основе Закона Украины "О библиотеках и библиотечных делах", — подчеркнула Надежда Семеновна. — И в них прописана, в частности, и такая услуга, как "денежный залог", применяемый только в отдельных случаях. А именно, когда речь идет о выдаче книг повышенного спроса или дорогих, или таких, которые у нас в одном экземпляре. И посетителям это объяснили, ни о каких суммах — 600 или 300 гривен — речь не шла. Но они почему пытались раздуть проблему на пустом месте, сделали выводы о дискриминации на основе того, что при них брали и сдавали книги другие читатели. И они спросили: "Почему вы нам говорите платить, а они не платят?!" Мы снова им объясняли, что у нас не все книги под залогом, а лишь несколько изданий, а все остальные выдаются без него. И они так же, как и другие, были обслужены, их ребенок получил три книги.

Директор Тернопольской областной библиотеки для детей Надежда Новицкая

При этом директор отмечает, что, действительно, порой читатели бывают недобросовестными и не возвращают книг. Именно для того, чтобы уберечь библиотеку от потерь, и был введен еще лет десять назад денежный залог. И добавляет, что в разговоре с Екатериной был упомянут неприятный случай, когда на странице одной из книг, которая была на руках у мальчика с Харьковщины, по возвращении нашли надпись: "Смерть Украине, слава России".

— Сотрудники пытались успокоить этих посетителей, объясняли, что у нас были разные ситуации, — говорит директор. — Была и фраза, что у нас есть постоянные читатели, которые ходят годами. А эти люди хотя и зарегистрированы, живут у нас, в Тернополе, но пришли в библиотеку только во второй раз. Выдавали бы вы, если бы были материально ответственным лицом, книги неизвестно кому? Но мы, повторюсь, вместе с тем это сделали, у ребенка есть три издания. В ответ мы получили волну хейта из-за однобокого освещения ситуации, разошедшегося в медиа. На библиотеку начали лить грязь, пишут разные вещи на мою личную страницу. Но мы работаем много лет, все сотрудники имеют высшее специальное образование, мы не являемся людьми с улицы, соблюдаем все правила и защищены в этом случае законом. Свои/чужие, наши/ваши — мы живем в единой Украине, но есть читатели местные, есть приезжие, и мы всех обслуживаем, ко всем относимся одинаково, у нас нет избирательности, кто лучше, кто хуже. Тем более что наши посетители — дети.

Пока ситуация зашла в тупик, потому что каждая из сторон считает, что правда на ее стороне, и отстаивает свое видение инцидента. В то же время история, как и реакция на нее, показала, что в обществе до сих пор активно функционируют предубеждения относительно представителей разных регионов и переселенцев. Но и продемонстрировала, что в стране есть дети, и их много, которые во времена засилья гаджетов выбирают чтение книг. И это точно то, что следует поддерживать и к чему поощрять.