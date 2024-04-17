Еще напишет "Слава России": Тернопольская библиотека не дала книги мальчику-переселенцу

Работники библиотеки подчеркнули, что ребенок "не свой"

Тернопольская областная библиотека для детей попала в скандал из-за дискриминации внутренне перемещенного мальчика. Так работники библиотеки отказывались давать школьнику книги из-за того, что он может их испортить и написать на страницах "Слава России".

Часовые разговоры с директором заведения и его заместителем не имели результата. Более того, за старые и потрепанные книги, которые все же согласились дать, в библиотеке требовали залог 600 грн. Об этом пишет бывшая журналистка "Нового канала" Екатерина Посохова.

"В очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в значительно большую — областную библиотеку. И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих?" – пишет Посохова.

Святослав

Бывшая журналистка отмечает, что за 2 избранные книги (старики и в позорном состоянии) на абонементе в библиотеке выставили счет в 600 грн.

"Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все о "можете написать "слава России", "такие как вы уже много книг у нас потащили". Но какие мы? Официально зарегистрированные в городе, работаем, учимся — ребенок в местной школе, имеет отличные успехи", — рассказывает она.

Директор и заместитель директора Тернопольской областной библиотеки для детей

После первого разговора о недопустимости дискриминации, результат был достигнут и ребенку все-таки издали книги. Но при следующем визите ситуация повторилась.

"Первое, что говорит библиотекарь, больше вам книг без залога не дадим. Почему? Разговаривайте с директором — так написали на вашем формуляре. Дальше снова продолжительный разговор с директором, ее заместителем. Снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять сколько бы они ни жили в Тернополе.

Стараюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны. В ответ – либо платите, либо идите, либо полицию вызываем. Усомнилась в адекватности действий администрации из сотрудников разве что уборщица — шепотом уточнила у другой сотрудницы, точно ли в библиотеке правильно себя ведут. Конечно, говорят. Свой фронт у уважаемых руководительниц библиотеки…" — пишет Посохова.

Отметим, что на сайте Тернопольской областной библиотеки для детей отсутствует информация о залоге за пользование книгами. Также соответствующей информации нет в разделе о платных услугах библиотеки.

Также, согласно ст. 22 Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", пользователи библиотек имеют право безвозмездно воспользоваться фондами библиотек.

Заместитель директора Тернопольской областной библиотеки для детей Надежда Чайковская в комментарии СМИ пояснила, что в их библиотеке залог берется якобы за ценные книги. В то же время, она не прокомментировала вопрос дискриминации ребенка.

А только объясняла, что, мол, цифру в 600 грн за две книги посетители библиотеки взяли с потолка и сами же ее предложили, а библиотекарша просто не успела все объяснить.

Ранее "Телеграф" писал, что депутат Верховной Рады Марианна Безугла отметилась еще одним скандалом, опубликовав фото из центра Киева. В сети посыпались возмутительные комментарии, некоторые даже обидчивы.