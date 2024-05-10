Укр

Не "человєйнік": как можно назвать плотную застройку многоэтажек на украинском языке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Человейник, муравейник, человеческий улей, - как называете такие районы вы?
Человейник, муравейник, человеческий улей, - как называете такие районы вы?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такие кварталы часто встречаются в Украине, особенно рядом с большими городами

В последние десятилетия города активно застраивают, в результате чего часто можно наблюдать кварталы с плотной застройкой многоэтажек. Некоторые привыкли называть их "человейниками", как говорят архитекторы в России.

Но допустимо ли говорить так в украинском языке? В этом украинцы попробовали разобраться в обсуждении в популярной группе любителей украинского языка.

"Человейник", — сленговое выражение, которым архитекторы в России описывают монструозные большие дома, часто окруженные другими такими же многоэтажками, и расположенных в районе без инфраструктуры или с необходимым минимумом школ, парковок и магазинов.

В Украине такие кварталы можно наблюдать в новых районах у городов-миллионников, — а больше всего их в Киеве.

Вот какие украинские варианты для обозначения таких районов назвали украинцы:

  • мурашник;
  • людський вулик;
  • людинарня;
  • людинаріум;
  • бетоноза;
  • людожиток;
  • курники;
  • людяшник;
  • людівня.

Одна из украинок высказала и такое интересное мнение: "Для украинцев более подходящее слово – улей. Мы больше на пчел похожи. Да, здесь нет сарказма и пренебрежительного отношения к людям как в человеке, но мы иначе относимся к человеку и человеческому сообществу".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке красиво можно заменить слово "жесть".

Теги:
#Украинский язык