Не "человєйнік": как можно назвать плотную застройку многоэтажек на украинском языке
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Такие кварталы часто встречаются в Украине, особенно рядом с большими городами
В последние десятилетия города активно застраивают, в результате чего часто можно наблюдать кварталы с плотной застройкой многоэтажек. Некоторые привыкли называть их "человейниками", как говорят архитекторы в России.
Но допустимо ли говорить так в украинском языке? В этом украинцы попробовали разобраться в обсуждении в популярной группе любителей украинского языка.
"Человейник", — сленговое выражение, которым архитекторы в России описывают монструозные большие дома, часто окруженные другими такими же многоэтажками, и расположенных в районе без инфраструктуры или с необходимым минимумом школ, парковок и магазинов.
В Украине такие кварталы можно наблюдать в новых районах у городов-миллионников, — а больше всего их в Киеве.
Вот какие украинские варианты для обозначения таких районов назвали украинцы:
- мурашник;
- людський вулик;
- людинарня;
- людинаріум;
- бетоноза;
- людожиток;
- курники;
- людяшник;
- людівня.
Одна из украинок высказала и такое интересное мнение: "Для украинцев более подходящее слово – улей. Мы больше на пчел похожи. Да, здесь нет сарказма и пренебрежительного отношения к людям как в человеке, но мы иначе относимся к человеку и человеческому сообществу".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке красиво можно заменить слово "жесть".