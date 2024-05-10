Не "человєйнік": как можно назвать плотную застройку многоэтажек на украинском языке

Такие кварталы часто встречаются в Украине, особенно рядом с большими городами

В последние десятилетия города активно застраивают, в результате чего часто можно наблюдать кварталы с плотной застройкой многоэтажек. Некоторые привыкли называть их "человейниками", как говорят архитекторы в России.

Но допустимо ли говорить так в украинском языке? В этом украинцы попробовали разобраться в обсуждении в популярной группе любителей украинского языка.

"Человейник", — сленговое выражение, которым архитекторы в России описывают монструозные большие дома, часто окруженные другими такими же многоэтажками, и расположенных в районе без инфраструктуры или с необходимым минимумом школ, парковок и магазинов.

В Украине такие кварталы можно наблюдать в новых районах у городов-миллионников, — а больше всего их в Киеве.

Вот какие украинские варианты для обозначения таких районов назвали украинцы:

мурашник;

людський вулик;

людинарня;

людинаріум;

бетоноза;

людожиток;

курники;

людяшник;

людівня.

Одна из украинок высказала и такое интересное мнение: "Для украинцев более подходящее слово – улей. Мы больше на пчел похожи. Да, здесь нет сарказма и пренебрежительного отношения к людям как в человеке, но мы иначе относимся к человеку и человеческому сообществу".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке красиво можно заменить слово "жесть".