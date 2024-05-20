Почему свет выключают сейчас, а не зимой? "Укрэнерго" ответило на три самых популярных вопроса

В украинской энергосистеме сохраняется дефицит

В Украине снова начались вынужденные отключения электроэнергии. В этой связи у граждан возникают некоторые вопросы.

В НЭК "Укрэнерго" решили ответить украинцам на самые частые из них. В частности, почему отключения начались не зимой, а в мае.

Почему начались отключения

В компании отметили, что главная причина отключений – российские массированные ракетные удары по электростанциям. С 22 марта их было уже 5: 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля, 8 мая. В "Укрэнерго" отметили, что были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Они больше не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

"Из-за последствий атак в энергосистеме возник и начал расти дефицит электроэнергии. Для его компенсации энергетики применяли импорт электроэнергии и аварийную помощь из стран Европы, а также ограничение потребления для промышленности. Но с понедельника, 13 мая, из-за похолодания потребления электроэнергии начало стремительно расти: люди включили обогреватели и кондиционеры на обогрев", — заявили в компании.

Также там сообщили, что электростанции из-за повреждений не могут увеличить производство, и даже при максимальных объемах импорта электроэнергии не хватает для покрытия всех потребностей потребителей. Для поддержания баланса между потреблением и производством, являющимся главным условием безопасной работы энергосистемы, "Укрэнерго" было вынуждено ввести аварийные, а затем почасовые отключения света также и для бытовых потребителей.

Графики отключений

Также в компании объяснили, почему они и облэнерго указывают разные часы отключения и почему в графиках облэнерго есть отключения в дневные часы. В "Укрэнерго" отметили, что сообщают облэнерго объемы лимитов потребления для каждой области и временные пределы, в которые они действуют.

В свою очередь облэнерго распределяют полученный предел электроэнергии для потребителей так, чтобы не превышать его объем в каждый час. При этом, в первую очередь, электроэнергией обеспечивается критическая инфраструктура (больницы, котельные, водоканалы и другие). А остаток распределяется между промышленными и бытовыми потребителями в каждой области. Всех потребителей распределяют на очереди и составляют график для них. В графиках указаны часы отключений той или иной очереди в течение всех суток.

Но, как отметили в компании, будут ли выключать свет в эти часы — зависит от того, превысит ли область лимит потребления. Если да, то отключение для вашего адреса будет указано в графике часа. Если в часы дефицита в области будет экономное потребление и она не будет превышать лимит, то и отключений не будет. Информацию, когда именно применимы отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Почему свет выключают ночью

В "Укрэнерго" сообщили, что ночью потребление электроэнергии меньше, но тоже требует балансировки. Российские атаки повредили ТЭС и ГЭС, которые при необходимости способны быстро увеличивать производство электроэнергии.

"А сейчас еще идет на убыль половодье. Поэтому гидроэлектростанции не могут работать ночью, как в предыдущие недели. Сбалансировать систему можно было бы импортом электроэнергии, но его ночью поступает недостаточно. "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из соседних стран, но круглосуточно ее брать невозможно, потому и приходится применять отключения", — говорится в сообщении.

В компании просят граждан пользования мощными электроприборами в дневные часы – с 11-00 до 17-00. Дело в том, что это пик солнечной активности и солнечные электростанции покрывают дефицит.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине из-за потепления удалось немного улучшить ситуацию в энергосистеме. Однако, по его словам, полностью избежать отключения света среди бытовых потребителей не удастся.