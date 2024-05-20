Прокурор суда в Гааге просит арестовать лидеров Израиля и ХАМАС: израильские дипломаты резко отреагировали

Если решение примут, то это может привести к большому скандалу

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан подал ходатайство о выдаче арестов для лидеров Израиля и ХАМАС. Они касаются израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров террористической группировки – Мухаммеда ад-Дейфа, Яхьи Синвара, Исмаила Хания.

Прокурор обвиняет их в разрешении вооруженного конфликта в секторе Газа, что привело к взятию пленных, убийствам, пыткам гражданских. Об этом говорится на официальном сайте МКС.

В чем обвиняют лидеров Израиля и ХАМАС

Представление ходатайства на арест лидеров террористической группировки ХАМАС связано с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда боевики убили около 1100 человек и взяли в плен минимум 245 человек. Лидеров ХАМАС обвиняют во взятии гражданских в плен, пытках, убийствах, изнасилованиях.

Премьера и министра обороны Израиля обвиняют в умышленном нападении на гражданское население и морении голодом. Это связано с началом сухопутной операции в секторе Газа. Этот шаг привел к проблемам с поставками продуктов для палестинского населения.

"Подавая эти заявления об ордерах на арест, мой офис действует согласно своему мандату согласно Римскому уставу. 5 февраля 2021 года Палата предварительного производства I решила, что Суд может осуществлять свою уголовную юрисдикцию по ситуации в Государстве Палестина и что территориальная сфера действия этой юрисдикции Распространяется на Газу и Западный берег, включая Восточный Иерусалим. Этот мандат продолжается и включает в себя эскалацию боевых действий и насилия с 7 октября 2023 года. Мой Офис также имеет юрисдикцию по преступлениям, совершенным гражданами государств-участников и гражданами негосударств-участников на территории государства-участника", ― говорится в сообщении.

Отметим, что Израиль не ратифицировал Римский статут. Власти страны заявляют, что юрисдикция МУС не распространяется на территорию Израиля, хотя в сообщении прокурора суда это опровергают.

В Израиле отреагировали на возможное издание ордера на арест

Дипломаты из окружения Нетаньяху подвергли критике ходатайство прокурора МУС. Его назвали лицемерным и позорным шагом, о чем сообщает 13 канал израильского телевидения.

"Это решение, которое, если будет исполнено, станет позором в мировом масштабе. Лицемерию нет предела", ― сказал дипломат из окружения премьер-министра Израиля.

Издание Bild пишет, что если МУС выдаст ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС, то это может привести к большому скандалу. Прокурор суда поставил на один уровень лидеров террористической группировки и политиков, избранных демократическим путем.

"Этот шаг, пожалуй, встретит международную критику. Крайне спорно не только заявление на выдачу ордеров на арест израильских политиков, но и решение одновременно объявить об ордерах на арест боссов ХАМАС и руководства израильского правительства. Таким образом, Международный уголовный суд ставит исламистских террористов на один уровень с демократически избранными политиками", ― пишет издание.

Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест Путина. Решение было принято из-за похищения украинских детей по приказу российского диктатора.

Теперь, если Путин будет находиться на территории стран, ратифицировавших Римский устав, его должны будут арестовать. Поэтому российскому диктатору пришлось отложить несколько визитов в другие страны.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин не будет посещать Армению. Это правительство ратифицировало Римский статут. Любопытно, что Армения вместе с Россией входит в один военный альянс.