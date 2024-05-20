Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" специально для "Телеграфа" объяснил, почему Украине нужно побеждать в гонке вооружений

Усиление мощностей украинского военно-промышленного комплекса всё более явственно становится вопросом выживания нашей страны. США на официальном уровне в очередной раз заявили, что не разрешают бить по территории РФ оружием, которое предоставляют Украине. Но без перенесения войны на территорию страны-агрессора мы не победим, потому что Россия объективно сильнее.

Потому важно в целом перенастроить наш ВПК. Понимать, кто конкретно отвечает за вооружения. С кого можно спрашивать, кто способен координировать процессы.

Кроме того, должен четко работать заказ. К примеру, военные говорят – нам нужен такой-то прибор, с такими-то характеристиками. Заказ спускается промышленникам, те поясняют, какие ресурсы им необходимы для его выполнения. Государство – выделяет.

Часто всё упирается в деньги. Но их можно оперативно найти. Предприятия ВПК, которые уже себя хорошо зарекомендовали (КБ "Луч", "Украинская бронетехника" и другие), могут выпустить облигации, допустим, на 50 млрд грн. Эти облигации выкупают госбанки. Кабмин дает под них гарантии, а Нацбанк – рефинансирование. В итоге имеем сразу вливание в районе миллиарда долларов. Такую схему уже применяли в 2021-м, когда финансировали "Укравтодор" – предприятие явно убыточное.

Следует понимать, что если предприятия ВПК работают с долгосрочными контрактами, они точно имеют прибыль. Но нужны и научные исследования по улучшению работы этого комплекса. Их тоже должно финансировать государство. Раздавать гранты нескольким компаниями, чтобы они могли вкладываться в научные разработки. Нам важно двигать науку вперед, побеждая в гонке вооружений.

Если сейчас нет возможности организовывать закупки со стороны государства (тот же министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин говорил, что мощности ВПК уже в десять раз превышают потребности государства), разрешите предприятиям экспортировать оружие.

Тогда будет непрерывный цикл производства, в страну пойдет больше валюты, наши предприятия будут входить в кооперацию с западными. И мы получим полноценный, хорошо работающий ВПК. Способный обеспечивать около 50% украинской армии. Это вопрос не только экономики, но и выживания.

Чтобы раздолбать газпромовское предприятие в Башкирии, за почти 1,4 тыс. км от нашей границы, СБУ специально заказало дрон у предприятий, с которыми плотно сотрудничают. Результат мы видели.

То же касается ударов по портам, включая Новороссийск, по НПЗ. Мы должны уничтожать российские нефтепроводы, газопроводы, железнодорожные тяговые подстанции, дробя экономику России, внося в нее хаос.