Голос Глобального Юга: Индия согласилась принять участие в Саммите мира, очертили несколько условий

Страна примет участие и в заседании G-7

Индия согласилась принять участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Кроме того, страна присоединится к встрече G-7 в Италии. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Соответствующее заявление он сделал в интервью PTI, передает издание CnbcTV18. Премьер отметил, что Индия "резонирует с голосом Глобального Юга".

"Индия будет участвовать во всех важных саммитах, имеющих на повестке дня вопросы глобального мира, безопасности и развития, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека, а также преуспевающего и мирного мира", — отметил Моди.

Вместе с тем, премьер отметил, что уровень вовлеченности Индии на саммите и во время встречи G-7 зависит от нескольких условий: время, логистика и параллельные обязательства.

Италия принимает саммит Большой семерки 13-15 июня, а украинский Саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. По мнению Моди, сам факт приглашения Индии на подобные саммиты является лишним подтверждением ее значения и вклада в международные дела.

"Это отражает крепкое глобальное взаимодействие, которое мы имеем в соответствии с нашей философией Васудхаивом Кутумбакам (мир — одна семья, прим. ред.)", — сказал премьер-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Индия отказалась от сотрудничества с Россией на десятки миллиардов долларов.