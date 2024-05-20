Раиси, Пригожин, Качиньский, Монастырский. Известные политики, погибшие в авиакатастрофах

Самые громкие авиакатастрофы последнего времени

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в крушении вертолета Bell 212, разбившегося в горах на северо-западе страны. С ним на борту находился и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, никто не выжил.

"Телеграф" рассказывает о громких случаях гибели известных политиков и государственных деятелей, также погибших в авиакатастрофах в последние годы. Среди них — одиозный главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, президент Польши Лех Качиньский.

Евгений Пригожин

23 августа 2023 года в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В авиакатастрофе никто не выжил.

Пригожин погиб в авиакатастрофе Embraer Legacy 600

По совпадению самолет упал ровно через два месяца после неудачного мятежа Пригожина. Ведь именно 23 июня Пригожин начал "марш справедливости" на Москву якобы из-за конфликта с минобороны. Но на полпути в столицу РФ Москвы марш прекратился, а Путин договорился с "вагнеровцами".

Впоследствии The Wall Street Journal написало, что авиакатастрофа была спланированным убийством Мол, ответственным за ликвидацию был экс-директор ФСБ Николай Патрушев. В то же время ГУР заявил об отсутствии доказательств смерти предводителя ЧВК "Вагнер".

Денис Монастырский

18 января 2023 года в Броварах под Киевом разбился вертолет с верхушкой министерства внутренних дел Украины (МВД) на борту. Погибли 14 человек, среди них были министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Денис Монастырский

Вертолет упал рядом с детским садиком. Погибли три женщины и девочка 2017 года рождения, пришедшие утром в садик. Кроме того, ранены 13 детей.

"Черные ящики" вертолета были расшифрованы, следствие установило, что причиной трагедии стало "нарушение должностными лицами ГСЧС правил безопасности". Полет не отменили, несмотря на густой туман, сам экипаж не имел допусков для выполнения полетов в непогоду. Вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте. ДБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС.

Лех Качиньский

10 апреля 2010 года произошла величайшая трагедия послевоенной Польши — в авиакатастрофе самолета Ту-154М вблизи российского города Смоленск погибла вся политическая элита страны.

На борту самолета находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, вице-спикеры обеих палат парламента, депутаты, начальник генштаба, военные командующие, глава Нацбанка. Польская делегация летела на торжестве по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией

Причиной трагедии и россияне и поляки называли ошибку пилота и туман возле места посадки. Впрочем, болезненная для поляков потеря на протяжении многих лет оставалась темой для подозрений и теорий.

Самолет Ту-154М разбился вблизи российского Смоленска

В частности, брат-близнец погибшего, Ярослав Качиньский и партия "Право и справедливость" утверждали, что катастрофу вызвал взрыв еще до столкновения с землей и за этим могла стоять Россия. Тела погибших эксгумировали для экспертизы и повторного расследования.

Себастьян Пиньера

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в феврале 2024 года в возрасте 74 лет. Вертолет Пиньеры упал в озеро на юге Чили, в результате чего он погиб. Известно, что политик управлял вертолетом самостоятельно.

Себастьян Пиньера

Пиньера был важной фигурой в чилийской политике, занимал пост президента два раза: в 2010-2014 и в 2018-2022 годах.

Сын Индиры Ганди

Санджая Ганди называли кандидатом в премьеры, но его жизнь трагически оборвалась

Санджай Ганди, младший сын бывшего премьера Индии Индиры Ганди, погиб в авиакатастрофе частного самолета 23 июня 1980 года. Санджай являлся одной из ключевых фигур в индийской политике и рассматривался как будущий глава правительства. Занимал должность генерального секретаря Конгресса.

Самолет столкнулся с деревом перед тем, как упасть у бараков.

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