В Украине начнут рассылать повестки по почте: стало известно, с какого числа

Кабмин определил соответствующий механизм

Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные украинцы теперь должны в течение 60 дней обязательно обновить свои персональные данные. А по истечении этого срока, с 16 июля, повестки начнут рассылать по почте.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". Этот документ регулирует порядок вручения повесток.

Так, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении на адрес его места жительства. Это начнут делать по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

Также постановление предусматривает, что в случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства. Кроме того, повестка направляется адресату не позднее чем на следующий день после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Когда повестка будет считаться врученной

Кроме того, предполагается, что в случае отправки повестки средствами почтовой связи, надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

получение такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

проставление в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

проставление в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Напомним, ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации не предусматривает изменений для вручения повесток. По его словам, врученной считается только та, на котором человек лично расписался.