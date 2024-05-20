"Хотят второй фронт": премьер-министр Грузии снова попрекает Украину войной с Россией

На фоне войны в Украине процветает коррупция, отменены выборы и не только

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе раскритиковал слова протестующих против закона об "иноагентах" о том, что они "завидуют украинцам". В ответ он перечислил проблемы Украины.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", ссылаясь на его выступление на заседании правительства. Премьер заявил, что оппоненты власти хотят "украинизации Грузии".

Отмечается, что один из лидеров акций протеста в своей речи заявил, что грузинское гражданское общество завидует украинцам. Кобахидзе в ответ сказал, что якобы протестующие "хотят открыть в Грузии второй фронт", однако власти всячески препятствуют им, чтобы сохранить мир.

"Хочу еще раз напомнить всем, что значит разделить судьбу Украины и какая сейчас ситуация в Украине", – заявил премьер-министр.

Он напомнил о десятках тысяч погибших военных и гражданских в результате войны, и о том, что около 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома и переехали на новое место либо в пределах Украины, либо за границу. По его словам, это уничтожение генофонда Украины. И он не понимает, почему завидуют оппоненты.

"Экономика разрушена, только за первый год у них было спад экономики на 30%, а это означает полную катастрофу. Инфраструктура разрушена, сегодня Россия оккупирует в 2,5 раза больше территории, чем в начале войны. На фоне войны в Украине процветает коррупция, отменены выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с общей концепцией демократии. Представители коллективного "Национального движения" этому завидуют и хотят видеть это в Грузии", – заявил Кобахидзе.

Напомним, что парламент Грузии проголосовал за скандальный закон об "иноагентах", или так называемый "российский закон". Он предусматривает создание открытого реестра агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Грузии наложила вето на скандальный закон об "иноагентах".