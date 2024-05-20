Страна контрастов: в Хмельницком роскошный спорткар припарковали в канаве у дома (фото)

Такое дорогое авто опасно оставлять под домом

Количество элитных автомобилей в Украине увеличивается чуть ли не каждый день. Сегодня на дорогах разных, даже провинциальных городов, можно увидеть Porsche, Maybach и Rolls-Royce. В таких случаях отчетливо виден контраст между имущественным положением отдельных слоев населения нашего государства.

В частности, в Хмельницком во дворе среди местных хрущевок заметили роскошный электрокар Porsche Taycan 4S Performance Plus 2020 (J1) 🇩🇪. Он припаркован позади дома, посреди какого-то рва. Соответствующее фото было опубликовано на инстаграмм-странице lux_cars_khm.

Porsche Taycan 4S Performance Plus 2020 (J1) – это современный электрический спортивный седан от известного немецкого автопроизводителя Porsche. Этот автомобиль относится к сегменту высокопроизводительных электромобилей.

Общая информация

тип кузова: седан;

годы выпуска: 2019 — настоящее время;

привод: полный (4WD);

двигатель: 2 электродвигателя;

мощность: 420 кВт/571 л.с/650 Нм;

батарея: 93.4 кВт•ч;

разгон 0-100 км/ч: 4 секунды;

максимальная скорость: 250 км/ч;

вес: 2380 кг;

цена: ≈ 85,000 €.

Уникальность модели

Porsche Taycan 4S Performance Plus отличается от других электромобилей своим сочетанием высоких технологий и традиционной для Porsche динамики. Этот автомобиль предлагает отличную управляемость, которая обеспечивается низким центром тяжести и инновационной системой полного привода.

Одной из ключевых особенностей является его мощность – 571 лошадиная сила и 650 Нм крутящего момента. Такая производительность позволяет Taycan 4S разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, что делает его одним из самых быстрых электромобилей в своем классе.

Электрический автомобиль оснащен батареей на 93.4 кВтч, что обеспечивает значительный запас хода на одном заряде. Кроме того, система подзарядки поддерживает сверхскоростные зарядные станции, что позволяет значительно сократить время на подзарядку.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что во дворе среди житомирских хрущевок заметили спортивный автомобиль за более 400 тысяч долларов. Это Lamborghini Urus.