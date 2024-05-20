Повлияет ли смерть Раиси на поддержку Ираном Москвы и войну в Украине

Ждать ли изменения позиции иранского правительства?

Под руководством Ибрахима Раиси Иран стал одним из военных партнеров РФ, наладив поставки оружия в страну-агрессорку. При этом Тегеран официально отрицает свою помощь Москве в войне против Украины.

Изменится ли что-нибудь со смертью иранского президента, "Телеграфу" прокомментировал Игорь Семиволос — директор Центра ближневосточных исследований.

Иран все отрицает

"Я пока не вижу никаких изменений. Иран настойчиво отрицает вообще сам факт поставки дронов. И тот же покойный министр иностранных дел Амир Абдоллахиян на всех платформах об этом кричал, мол "Мы ничего не делаем, пусть предоставят доказательства", хотя доказательств миллион.

Но они не признают и, соответственно, согласно этой политике, и дальше будут не признавать (помощь РФ. — Ред.). Сотрудничество в данном случае тоже выстраивается примерно как и вся политика — публично ничего не обсуждается.

Если же вдруг будет принято решение об изменении вообще курса страны — предположим, что происходит такое фантастическое развитие событий, тогда мы все увидим. Но они не будут выходить, каяться и говорить, что тогда отправляли беспилотники, а сейчас не будут. Такого не стоит ожидать", — говорит эксперт.

Отметим, в прошлом году издание The Washington Post на основе утечки документов опубликовало информацию о том, что Россия с Ираном заключили соглашение о продаже оружия на миллиард долларов. Его цель состоит в том, чтобы к лету 2025 года произвести в РФ шесть тысяч дронов, чтобы устранить для российской армии хроническую нехватку беспилотников на передовой.

14 мая 2024 года Европейский Союз расширил санкции против Тегерана. Ранее был запрещен экспорт из ЕС в Иран компонентов, используемых при производстве беспилотных летательных аппаратов. Возможность вводить ограничительные меры была распространена и на производство иранских ракет.

ЕС может преследовать лиц и организации, поставляющие, продающие или иным образом участвующие в передаче иранских ракет и БПЛА.

"Европейский Союз решительно осуждает и считает неприемлемым любой вид военной поддержки, предоставляемой Ираном, включая поставки беспилотных летательных аппаратов (также известных как дроны) для агрессивной войны России против Украины", — говорится на сайте Совета Европы.

При этом буквально вчера, 19 мая, мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что иранский грузовой Ил-76ТД в очередной раз совершил посадку в Москве с грузом, вероятно, военного назначения. Как известно, Россия не только получает "Шахеды" от Ирана, но и производит их сама.

Есть умеренные группы

Так что ситуация с иранской поддержкой режима Путина может измениться только в случае изменения внешнего курса Тегерана — после завершения траура по Раиси и другим погибшим чиновникам в стране будет провозглашено о проведении выборов.

"Среди политического класса Ирана существуют разные группы, кланы, большие семьи — какие-то более лояльны к верховному лидеру Али Хаменеи, какие-то менее. Какие-то имеют более умеренные взгляды на то, как должен развиваться Иран, и какие отношения должны быть с США или с Россией.

И, скажем, есть консерваторы. В данном случае консервативно-радикальная группа, которая сплотилась вокруг Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Раиси был выходцем из этой группы и, соответственно, они в последнее время консолидировали власть в своих руках", — объясняет Игорь Семиволос.

В то же время в Иране существует две формы правления — так сказать республиканская и традиционная, где верховный лидер олицетворяет собой гарантию сохранения исламского устроя.

"Есть, скажем, исполнительная власть, непосредственно принимающая какие-то политические решения, руководящая правительством и страной. Борьба будет идти за исполнительную власть, если так можно сказать. Но мы знаем из опыта предыдущего, что правительство и президент соответствующим образом колеблются с линией партии, но вместе с тем их влияние на внешнюю и внутреннюю политику достаточно мощное", — отмечает эксперт.

Напомним, ранее Телеграф проанализировал, что о смерти Ибрахима Раиси написали западные СМИ.