Большой пшик и реинкарнация "закона Савченко": ветеран оценил попытки государства усилить ВСУ

Е-кабинет военнообязанного должен был появиться еще в 2017 году, а сейчас ТЦК захлебнутся в вале информации

В Украине с 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации. Ими предусмотрены определенные штрафы и обязанности для военнообязанных. Соответствующий закон, несмотря на его резонанс, похоже, не удовлетворил ни военных, ни гражданских.

Своим мнением о нововведениях и сопутствующих законах, имеющих отношение к мобилизационным процессам, с "Телеграфом" поделился старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й мехбригады ВСУ, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

По мнению военного эксперта, тут пока нечего приветствовать.

"Из-за заговаривания, откровенного "жевания соплей" вокруг закона о мобилизации, мы потеряли, как минимум, полгода. Именно столько времени государство не могло определиться с формой давления на военнообязанных, игнорирующих призыв обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Именно столько власть не могла определиться с моделью мобилизации", – отмечает ветеран.

В итоге, продолжает он, мы получили провал мобилизации и повышенные потери на фронте.

"Фактически наши бойцы вынуждены были драться вдвоем против десяти врагов, причем, в условиях, когда у противника был тотальный перевес в авиации, артиллерии. С моей точки зрения, кровь этих погибших – на руках политиканов и военного руководства, – говорит Николай Мельник. – Я не готов сказать, как заработает электронный кабинет военнообязанного (который фактически должен был появиться еще в 2017 году), он же "Резерв+". Но мы уже видим проблемы с этим".

По словам ветерана, он как человек, который когда-то работал с реестрами избирателей, прекрасно понимает, что выборка в ТЦК может быть плюс-минус адекватная. Но теперь, акцентирует он, возникают другие вопросы. Насколько у ТЦК есть технические возможности быстро обновлять данные людей, которые туда придут? Есть ли там обученные кадры?

"Мы ведь понимаем, что в сотрудники ТЦК зачастую отправляли не потому, что человек умеет заниматься соответствующей работой, а потому, что надо было избавить от отправки на фронт сынка какого-нибудь условного полковника. Нет сомнений, что ТЦК сейчас столкнутся с выше обозначенными проблемами. С очередями. С неразберихой. И это вызовет огромный негатив", – прогнозирует эксперт.

Что касается разрешения части осужденным идти на фронт, тут, по мнению Николая Мельника, ситуация напоминает "закон Савченко". Тот самый, согласно которому один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. Принятие закона было инициировано народным депутатом Украины VIII созыва Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении на территории РФ. Он вызвал широкий общественный резонанс в Украине. В 2015-м закон был принят и вступил в силу. А 18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 – "за", 3 – "против") проголосовала за отмену закона.

"Если по "закону Савченко" на свободу вышел экс-нардеп от "Батькивщины" Лозинский, который застрелил человека, то теперь, согласно нововведению, из-за решетки выползут все коррупционеры. И на припрятанные деньги прикупят себе места в ТЦК или тыловых службах. Фронт же от этого закона получит максимум до двух тысяч человек. Имеем большой "пшик", к огромному сожалению", – констатирует Николай Мельник.