Несчастливые дети "Железной леди": где сейчас сын и дочь Маргарет Тэтчер и что о них известно (фото)

В этот день, 8 апреля, годовщина смерти известного политика Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер — легендарная политик и общественный деятель, которая вошла в историю, как первая женщина на посту премьер-министра Великобритании. Однако успешная политическая карьера стала на пути у материнства этой великой женщины. Пока она занималась государственными делами, ее дети — близнецы Марк и Кэрол — были предоставлены сами себе и не чувствовали материнской любви и заботы.

В годовщину смерти Маргарет Тэтчер "Телеграф" расскажет, как сложилась судьба ее детей — сына Марка и дочери Кэрол.

Дети Маргарет Тэтчер — что о них известно

Летом 1953 года Маргарет Тэтчер готовилась баллотироваться в Парламент. Она активно занималась политической карьерой, имея серьезные перспективы и большие амбиции. Однако политическую деятельность пришлось поставить на паузу, когда родились дети. Причем, как признавалась Маргарет, она до последнего не знала, что у нее близнецы.

Однако даже в декрете политик не теряла времени — она прошла шестимесячную практику в адвокатской конторе, что позволило ей лучше разбираться в юридических аспектах большой политики. Также в это время Тэтчер занималась ремонтом и обустройством дома и поисками няни для детей. Вскоре она вернулась к политике и таки заняла должность премьер-министра Великобритании. Однако времени на детей практический не осталось.

Маргарет Тэтчер с мужем и детьми

Марк Тэтчер — любимый сын, который не оправдал надедж

Сын Марк (как и его сестра-близнец Кэрол) родился 15 августа 1953 года, сейчас ему 71 год. Он не отличался выдающимся интеллектом и поведением, прогуливал уроки в элитной школе и часто кичился достижениями своей матери перед одноклассниками. Поэтому так и не завел друзей среди одногодок. Однако не смотря на все это, он был любимчиком у матери. Маргарет Тэтчер считала, что дочь Кэрол более "пробивная" и справится сама, а вот сыну нужно помогать.

Известно, что Марк Тэтчер три раза пытался закончить бухгалтерские курсы, пробовал заниматься бизнесом и увлекался участием в автогонках. Однако ни в одной из этих сфер не смог добиться успеха.

В 1987 году Марк женился на Диане Бергдоф, которая была наследницей прибыльного бизнеса по перепродаже машин. Вместе с женой сын Тэтчер отправился жить в Африку, где у них родились двое детей, и внезапно стал богатым и успешным. Поговаривали, что сын премьер-министра получал комиссионные за посредничество в сделках, заключенных в арабских странах его матерью.

В 2004 году Марк Тэтчер стал фигурантом громкого международного скандала — власти Экваториальной Гвинеи обвинили его в попытке организации государственного переворота. За это он получил условный срок и выплатил штраф в размере 265 000 фунтов стерлингов. А его мать-политик испытывала глубочайшее чувство стыда за поступок Марка, хоть сам он это и отрицал.

Спустя несколько лет после скандала Марк развелся с женой и выехал в Испанию. Там он в 2008 году снова женился — его избранницей стала дочь состоятельного лондонского девелопера Джейн Рассел. Ни мать, ни сестра не получили приглашения на свадьбу.

Кэрол Тэтчер — нелюбимая дочь отомстила "Железной леди"

Кэрол Тэтчер родилась в том же 1953 году 15 августа, сейчас ей тоже 71 год. Ее отношения с матерью-политиком всегда были натянутыми, она чувствовала себя "на втором месте". И это при том, что была куда более талантливой, умной и спокойной, чем ее брат Марк.

Дочь "Железной леди" получила образование в Университетском колледже Лондона и начала работать журналистом. После колледжа, некоторое время Кэрол прожила в Австралии, затем вернулась в Лондон попробовала свои силы в политической журналистике.

Однако, как признавалась женщина, чтобы она не делала, она всегда чувствовала себя недолюбленной и неполноценной. А еще завидовала брату, который к тому времени женился на красивой девушке и родил двоих детей. Тем временем личная жизнь самой Кэрол не сложилась — они никогда не была замужем и не имеет детей.

В свое время Кэрол Тэтчер стала репортером популярной вечерней телепередачи BBC The One Show. Потом она стала участницей в австралийском реалити-шоу о выживании в джунглях, которое в итоге выиграла, получив 40 тысяч фунтов.

В 2000-х годах Кэрол окончательно испортила отношения с семьей, начав выдавать статьи с провокационными названиями, типа: "Кэрол: Я виню Марка в муках мамы" или "Как BBC опозорила мою мать". Окончательной точкой в отношениях с матерью стала книга Кэрол под странным названием "Заплыв в аквариуме с золотыми рыбками". В ней она рассказала о "старческом слабоумии" Маргарет Тэтчер, которое стала замечать за матерью.

Кэрол даже перед смертью в 2013 году не смогла простить мать и не восстановила с ней теплые отношения. С братом Марком женщина также не общается, как и с племянниками. Она так и не создала свою семью, известно, что сейчас она живет в Швейцарии.

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