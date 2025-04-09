Есть важная военная цель. Дроны в России добрались до Северной Осетии (фото)

В России традиционно заявили, что все сбили

Взрывы в России в ночь на 9 апреля не прошли зря. Военный аэродром в Моздоке, вероятно, стал очередной целью мощной атаки беспилотников.

Дроны совершили масштабный налет на российскую территорию — в нескольких городах и регионах раздавались взрывы. Вероятно, удары попали по военным объектам и предприятиям агрессора, в том числе снова пострадал аэропорт в Моздоке.

Российские СМИ сообщают, что глава Северной Осетии заявил об уничтожении 15 БПЛА: "В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов".

В Минобороны России традиционно отчитались, что все сбили — "системами ПВО уничтожены 15 беспилотников". А над Крымом и всей территорией России вроде бы их сбили 158.

Издание ASTRA определило место, где было сделано фото с дымом после атаки – вблизи районного дворца культуры на площади 50 лет Октября, примерно в 6 км от авиабазы. Местные жители подтверждают, что целью атаки был именно аэродром. Там Россия хранит свои стратегические бомбардировщики Ту-22М3, запускающие по Украине крылатые ракеты.

Военный объект "Моздок" уже был поврежден в результате удара в июне 2024 года.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что показали спутниковые снимки с аэродрома Энгельс-2 в России, который атаковали беспилотники.