ВСУ взяли в плен испуганных китайцев: Зеленский требует объяснений от Пекина (видео)
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Их гораздо больше в Украине, чем двое
ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших со стороны России в российско-украинской войне. Они попали в плен к нашим военным во время боев в Донецкой области.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сказал, что ожидает реакцию китайского правительства на этот инцидент. "Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", — заявил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский также отметил, что, по его информации, китайцев в российской армии значительно больше двух. Все факты выясняются — работают ВСУ, разведка, СБУ и т.д.
"Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китаю в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", — отметил он. Пленные китайцы сейчас находятся в СБУ.
Напомним, в январе ВСУ впервые удалось взять в плен солдат из КНДР. Их содержат в Киеве.