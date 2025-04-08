Вопросов к полиции нет? Почему копов не отправляют массово на фронт

В Раде говорят, что украинская полиция принимает адекватное участие в обороне государства

Идея нардепа из группы "За будущее" Сергея Рудыка об активном вовлечении в защиту Украины сотрудников полиции охраны и Национальной полиции пока не нашла массовой поддержки в Верховной Раде. Как оказалось, на фронте уже воюют тысячи полицейских.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александр Бакумов. Он попытался развеять стереотип, что полиция "плохая".

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Нардеп объяснил, что органами досудебного расследования являются СБУ, БЭБ, ГБР, НАБУ и Нацполиция, расследующая 98 процентов уголовных производств.

— Там мощное следствие. Кроме того, там созданы специальные воюющие бригады. Многие командированы для несения службы непосредственно на линию фронта. Это тысячи человек. К сожалению, полицейские гибнут, в том числе во время выполнения боевых задач. Поэтому я не буду преувеличивать, если скажу, что украинская полиция принимает адекватное, сильное участие в обороне государства, — говорит председатель ВСК.

В то же время, он не исключил, что разделит мнение Сергея Рудыка о подразделениях, которые могут усилить это направление.

— Полиция охраны — это полиция, осуществляющая охрану, в том числе специализированную. Мы ее не видим каждый день на службе, на улицах наших городов, поселков. Они не следователи. Может быть, это рассмотреть. Сделать определенную системную ревизию этих подразделений: посмотреть, что там есть, как они привлечены и, возможно, усилить другие подразделения, выполняющие боевые задания. Однако я считаю, что вопросов полиции сегодня в этих условиях быть не может, — подытожил Александр Бакумов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему из армии не отпускают незаконно мобилизованных.

*Согласно постановлению Кабмина №450, численность сотрудников НПУ не может превышать 141 330 человек. В том числе: 3 тысячи работников центрального аппарата и сотрудники территориальных органов (без полиции охраны) – 138 330 человек.

Более 15 тысяч уже участвуют в боевых действиях, основная масса из которых несут служба в бригаде "Лют", сводной бригаде "Хищник" и стрелковом подразделении КОРД.