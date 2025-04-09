Способна ли Украина производить собственные системы Patriot: в Defence Express ответили

Только две страны могут самостоятельно производить некоторые составляющие батарей Patriot – это Польша и Япония

Украина требует гораздо больше батарей систем противовоздушной обороны Patriot, чем есть у нее сейчас. В наличии у Сил обороны имеется около шести батарей Patriot при минимальной потребности в условиях войны от 10 до 25 батарей. На США полагаться в плане поставки новых батарей и боеприпасов для них больше не стоит, поэтому одна из главных задач украинской оборонной промышленности – решить вопрос дефицита как батарей Patriot, так и противоракет к ним. Но это очень сложный вопрос, который почти невозможно решить сейчас.

Об этом пишет Defense Express. Киев уже много раз предлагал Соединенным Штатам локализовать производство систем ПВО Patriot в Украине: это сложная задача, поскольку сейчас не существует ни одной страны, которая могла бы самостоятельно производить эту систему по лицензии.

Одна из проблем на этом пути – позиция разработчика систем Patriot, компании Raytheon. Едва ли она добровольно согласится передать весь пакет нужных технологий, а даже получив их другими путями, придется потратить много времени на локализацию. Впрочем, есть вариант частичной локализации производства, как это сделала Польша, еще в 2018 году заказавшая в США две батареи Patriot и 208 ракет PAC-3 MSE.

"Одним из условий договора было участие польских предприятий в производстве определенных элементов ЗРК. В частности поляки решили установить все элементы ЗРК на шасси отечественного производства Jelc. А также получили частичную локализацию отдельных узлов и пусковых агрегатов, машин обеспечения и их финальную сборку в самой Польше, а также в РЛС интегрировали польскую систему "свой-чужой"", – сказано в материале.

При этом программа Wisla, в рамках которой заказывались системы ПВО, двухэтапная: в рамках второго этапа в США будет приобретено 12 РЛС для шести новых батарей, а вот 48 пусковых установок Польша изготовит самостоятельно. Также системы ПВО будут способны работать не только с "родными" американскими, но и с польскими радарами PET-PCL и P-18P. Польский авиазавод PZL Mielec имеет возможность производить ракеты MSE в Patriot.

Другая страна за пределами США, производящая боеприпасы к Patriot – Япония, которая делает это по лицензии. Однако японские возможности крайне ограничены: Mitsubishi Heavy Industries собирает до 30 ракет MSE в год, поскольку зависит от комплектующих из США. В 2026 году запланирован пуск совместного предприятия MBDA и Raytheon под названием COMLOG в Шробенгаузене, Германия. Он тоже сможет производить ракеты для Patriot – но не MSE, а GEM-T.

"Таким образом, эти немногочисленные примеры частичной локализации отдельных элементов Patriot и ракет к нему прямо говорят, что этот процесс "проходит" только по миллиардным контрактам на основе многолетнего сотрудничества. И в любом случае не реализуется в краткосрочной перспективе", – резюмировало издание.

Возможно, Украине следует обратить внимание не на американские системы, а на европейские. Так, недавно Украина и немецкая компания Diehl Defence заключили меморандум о взаимопонимании. Это ускорит поставку нашей стране ракет для систем ПВО IRIS-T. Стоит отметить, что IRIS-T является одним из главных кандидатов на замену ЗРК Patriot, если США не возобновят поставки военного оборудования Украине.