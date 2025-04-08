"Мрия" стала доступной для всех школ: что получат дети, родители и учителя

Система будет полезна ученикам, их родителям и учителям

Уже в 2025 году тысячи украинских школ присоединятся к образовательной экосистеме "Мрия". Она позволит детям получить приложение с бонусами для мотивации обучения, родители смогут с ее помощью видеть полную картину результатов ребенка, а учителя смогут автоматизировать многие процессы благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на первом EdTech-событим "Мрия Постообразование" от Минцифры и МОН. Его слова приводит корреспондент "Телеграфа".

"В прошлом году мы произвели пилотный запуск нового приложения для украинских школ – "Мрию". Это особое решение, которых немного в мире. Украина в таких технологических решениях – один из лидеров. Мы объединили практически все школьное обучение в одну удобную цифровую систему: учебные материалы, журналы, оценки, домашние задания и информация для родителей. "Мрия" упрощает процесс обучения в школе и делает это системно", — сказал он.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров раскрыл функционал более подробно и объяснил некоторые моменты функционирования системы.

"Для родителей и детей это удобное приложение, которое упрощает процесс обучения. Для учителей — портал и приложение, убирающее бюрократию и упрощающее взаимодействие с учащимися в один клик. А для государства Мрия – это качественные данные о системе образования. Благодаря Мрие мы сможем эффективно трансформировать систему образования, догонять образовательные потери и в режиме реального времени понимать, какие решения работают", — сказал он

Для детей

Согласно заявлениям команды системы, ученики получат мобильное приложение, которое позволит внести элементы игры в процесс обучения. За достижения в обучении они будут получать специальную валюту "Мрийки", за которые можно будет купить настоящие билеты в кинотеатры, образовательные курсы по английскому языку, VR-квесты, курсы по программированию и т.д.

Заработать их можно будет также посредством просмотра образовательных роликов и прохождение специальных викторин. Также учеников будут мотивировать делать домашние задания, получая огоньки. В целом этот процесс будет чем-то напоминать функционал приложения Duolingo, но более адаптированный под работу с детьми.

Выполненные домашние работы можно будет отправить учителю на проверку прямо в приложении.

Для родителей

Родители не только смогут контролировать успехи ребенка, но и управлять его внешкольным образованием. В МОН говорят, что уже собрали каталог из 5400 кружков и секций, а потому родителям остается лишь выбрать то, что интересует их ребенка. При этом они даже смогут найти те, которые будут неподалеку от дома или школы.

Для педагогов

Учителям система позволит структурировать и упростить рабочую рутину. Например, с весны 2025 года они получат доступ к инструменту генерации тестов с помощью искусственного интеллекта.

Он позволит автоматически обрабатывать информацию с уроков, учебников и даже из персональных наработок учителей. При том модель будет обучаться, а потому чем больше учителей будут генерировать тесты, тем качественнее они станут.

Отдельно будет введена библиотека контента, которая будет подбирать похожие материалы на основании предпочтений детей, родителей или учителей. Это будет напоминать рекомендации на популярных видеохостингах, вроде YouTube.

Для дошкольников

Аналог системы также будет вскоре доступен и для воспитателей в садиках — пилотный проект будет запущен в 2025 году для 25-30 заведений. Для всех остальных он будет доступен уже в 2026 году.

"Сегодня воспитатели тратят до 10 часов еженедельно на ручную планировку и отчетность. Наша цель – убрать лишнюю бюрократию, чтобы педагоги сфокусировались на детях и самосовершенствовании, а для родителей сделать доступной и прозрачной информацию о дне ребенка", — сказал Федоров.

Как присоединиться к Мрии

В настоящее время уже около 150 школ являются частью системы, а команда "Мрии" обрабатывает более 1400 заявок на присоединение. Подать заявку можно по ссылке https://mriia.gov.ua/app.

Доступ до системы бесплатный и добровольный. Решение о присоединении к программе каждое заведение образования принимает самостоятельно.