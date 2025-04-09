Пошлины в США могут отменить? Трамп уже критикует тех, кто против его плана

Республиканцы рассматривают возможность поддержки законопроекта об отмене введенных президентом пошлин

В Соединенных Штатах Америки начался раскол мнений из-за новой тарифной политики президента Дональда Трампа. При этом американский лидер критикует членов Конгресса-республиканцев, которые пытаются предоставить Конгрессу возможность не допустить его одностороннего введения пошлин.

Выступление президента в Национальном республиканском комитете Конгресса обнажило разногласия внутри Республиканской партии по поводу жесткой протекционистской торговой политики администрации. Об этом пишет Axios.

По данным издания, более десятка республиканцев в Палате представителей рассматривают возможность поддержки законопроекта Дона Бэкона (республиканец от Небраски) об отмене введенных президентом пошлин через 60 дней, если Конгресс не примет резолюцию об их одобрении.

"Я вижу, как какой-то мятежный республиканец, какой-то парень, который хочет покрасоваться, говорит: "Я думаю, что Конгресс должен взять на себя переговоры". Позвольте мне сказать вам, вы не ведете переговоры так, как я", — выразил возмущение Трамп.

Американский президент добавил, что разговоры на Капитолийском холме об ограничении его полномочий по введению пошлин "вредят переговорам", добавив: "А затем фейковые новости хотят их усилить, и у них в любом случае нет никаких шансов".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. Администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки. При этом решение Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".