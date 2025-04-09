Холодная погода не отпускает апрель: закончатся ли зимние "сюрпризы" в мае

Холодная погода может вернуться даже в мае

Весна в Украине никак не может полностью взять свое. 9 апреля погода будет оставаться холодной из-за воздействия арктической воздушной массы.

Жителям страны придется еще подождать настоящего тепла, ведь температура воздуха будет низкой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 9 апреля

В среду на территории всей страны будет достаточно прохладно. Ночью синоптики прогнозируют заморозки от 0-5 градусов. Атмосферное давление поначалу поднимется, но уже днем начнет падать.

Небо будет покрыто облаками, однако солнце время от времени будет выглядывать. Дождь и мокрый снег возможны только на юге и юго-востоке Украины, а остальная территория останется без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, а на юго-востоке – юго-западный. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

Дневная температура воздуха поднимется от 1 до 6 градусов тепла. Чуть теплее будет в Закарпатье и юго-востоке – там воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля.

Холоднее всего будет в Карпатах, где ночью возможен небольшой снег, а температура опустится до -4…-9 градусов. Днем в горах будет от 0 до 3 градусов мороза.

Будут ли морозы и снег в мае

Украинцам следует подготовиться к тому, что холодная погода может вернуться даже в мае. Метеоролог Наталья Голеня рассказала, что по климатическим нормам похолодание вполне возможно во второй половине апреля и первой половине мая. Однако точный прогноз можно дать только за 5-10 дней до такого явления.

Середина мая в Украине часто напоминает лето – с грозами, градом и шквальным ветром. Но даже тогда существует риск внезапного вторжения холодного воздуха, когда ночная температура может упасть до нуля или даже ниже.

Наша страна находится в умеренных широтах, где часто происходят резкие изменения погоды. Именно поэтому почти каждый год в мае к нам приходит арктический воздух, вызывающий ночные заморозки и резкое похолодание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что погода готовит "сюрприз" для Киева на Пасху. Мы говорили, что прогнозируют синоптики.