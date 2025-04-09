"Укрзализныця" ограничила использование иностранных грузовых вагонов. Какими они бывают

В первую очередь, запрет бьет по странам Балтии, которые оказывают Украине значительную помощь

"Укрзализныця" запретила использование иностранных вагонов. В Эстонии возмущены решением перевозчика, ведь, прежде всего, оно касается владельцев вагонов из стран Балтии.

"Телеграф" рассказывает, о чем идет речь. С 1 марта "Укрзализныця" ввела конвенцию на перевозку в иностранных вагонах по территории Украины.

Какие страны попали под ограничения и по кому они ударили больше всего

Ограничение будет действовать "до отмены". Оно распространяется на следующие вагоны:

АО "Узбекские железные дороги",

АО "Грузинская железная дорога",

АО "Эстонская железная дорога",

Литовских железных дорог,

АО "НК "Казахстан темеро желы",

ОАО "РЖД",

ГУП "Таджикская железная дорога",

ГАО "Латвийская железная дорога",

Белорусской железной дороги,

ГП "Железная дорога Молдовы",

ГП "НК "Кыргызская железная дорога",

управление "Туркменские железные дороги",

ЗАО "Азербайджанские железные дороги",

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерия Ткачева, это решение имеет две причины. Первая – существенный профицит вагонного парка в Украине. Кроме того, в некоторых странах Азии действуют запреты на ввоз иностранных вагонов на их территорию, которые распространяются и на украинские вагоны.

"Когда работает парк, который принадлежит другой стране, а при этом украинский парк новый, купленный, возможно, даже в кредит, простаивает, это не правильно", — пояснил Ткачев.

Однако, прежде всего, запрет бьет по странам Балтии (которые очень помогают Украине) и по Казахстану. Российский подвижной состав не допускается к перевозкам по украинским рельсам, а вагонов из других государств очень мало. В Украине в настоящее время эксплуатируется более 500 грузовых вагонов эстонских компаний. Общая экономическая стоимость попавших под запрет вагонов составляет около 20 млн евро.

Какие типы грузовых вагонов бывают

Грузовые вагоны бывают разными. В зависимости от типа груза, строения кузова, способов погрузки и разгрузки, а также требований к безопасности вагоны делятся на: крытые, полувагоны, платформы, цистерны, самосвалы, вагоны бункерного типа и рефрижераторные вагоны.

Крытый вагон

Используют для перевозки ценных и нуждающихся в защите от погоды грузов — зерна, тарных и искусственных грузов. Они имеют люки в крыше и дверях для загрузки и частичной разгрузки.

Полувагон

Составляют значительную часть грузового вагонного парка. Используются для перевозки грузов, не требующих защиты от осадков — руды, леса, угля и т.д. Полувагон не имеет крыши, а пол состоит из разгрузочных люков, закрываемых специальными запорами.

Платформа

С их помощью перевозят длинномерные грузы (рельсы, лесоматериалы), автодорожную и сельскохозяйственную технику. Основным типом является четырехосная платформа с цельнометаллическими бортами.

Вагон-цистерна

Предназначены для перевозки жидких грузов, нефтепродуктов. Кузов цистерны – это котел цилиндрической формы с колпаком в верхней части.

Рефрижераторный вагон

Используются для перевозки скоропортящихся грузов. Оборудованы машинным охлаждением. Существуют также изотермические вагоны с ледосоляным охлаждением (так называемые вагоны-ледники).

Как рассказывал "Телеграф", украинский военный умилил сеть своим сообщением о поездке в поезде "Укрзализныци" в грязной обуви. Железнодорожная компания ответила.