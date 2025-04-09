"Укрзализныця" ограничила использование иностранных грузовых вагонов. Какими они бывают
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В первую очередь, запрет бьет по странам Балтии, которые оказывают Украине значительную помощь
"Укрзализныця" запретила использование иностранных вагонов. В Эстонии возмущены решением перевозчика, ведь, прежде всего, оно касается владельцев вагонов из стран Балтии.
"Телеграф" рассказывает, о чем идет речь. С 1 марта "Укрзализныця" ввела конвенцию на перевозку в иностранных вагонах по территории Украины.
Какие страны попали под ограничения и по кому они ударили больше всего
Ограничение будет действовать "до отмены". Оно распространяется на следующие вагоны:
- АО "Узбекские железные дороги",
- АО "Грузинская железная дорога",
- АО "Эстонская железная дорога",
- Литовских железных дорог,
- АО "НК "Казахстан темеро желы",
- ОАО "РЖД",
- ГУП "Таджикская железная дорога",
- ГАО "Латвийская железная дорога",
- Белорусской железной дороги,
- ГП "Железная дорога Молдовы",
- ГП "НК "Кыргызская железная дорога",
- управление "Туркменские железные дороги",
- ЗАО "Азербайджанские железные дороги",
- ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".
По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерия Ткачева, это решение имеет две причины. Первая – существенный профицит вагонного парка в Украине. Кроме того, в некоторых странах Азии действуют запреты на ввоз иностранных вагонов на их территорию, которые распространяются и на украинские вагоны.
"Когда работает парк, который принадлежит другой стране, а при этом украинский парк новый, купленный, возможно, даже в кредит, простаивает, это не правильно", — пояснил Ткачев.
Однако, прежде всего, запрет бьет по странам Балтии (которые очень помогают Украине) и по Казахстану. Российский подвижной состав не допускается к перевозкам по украинским рельсам, а вагонов из других государств очень мало. В Украине в настоящее время эксплуатируется более 500 грузовых вагонов эстонских компаний. Общая экономическая стоимость попавших под запрет вагонов составляет около 20 млн евро.
Какие типы грузовых вагонов бывают
Грузовые вагоны бывают разными. В зависимости от типа груза, строения кузова, способов погрузки и разгрузки, а также требований к безопасности вагоны делятся на: крытые, полувагоны, платформы, цистерны, самосвалы, вагоны бункерного типа и рефрижераторные вагоны.
Крытый вагон
Используют для перевозки ценных и нуждающихся в защите от погоды грузов — зерна, тарных и искусственных грузов. Они имеют люки в крыше и дверях для загрузки и частичной разгрузки.
Полувагон
Составляют значительную часть грузового вагонного парка. Используются для перевозки грузов, не требующих защиты от осадков — руды, леса, угля и т.д. Полувагон не имеет крыши, а пол состоит из разгрузочных люков, закрываемых специальными запорами.
Платформа
С их помощью перевозят длинномерные грузы (рельсы, лесоматериалы), автодорожную и сельскохозяйственную технику. Основным типом является четырехосная платформа с цельнометаллическими бортами.
Вагон-цистерна
Предназначены для перевозки жидких грузов, нефтепродуктов. Кузов цистерны – это котел цилиндрической формы с колпаком в верхней части.
Рефрижераторный вагон
Используются для перевозки скоропортящихся грузов. Оборудованы машинным охлаждением. Существуют также изотермические вагоны с ледосоляным охлаждением (так называемые вагоны-ледники).
Как рассказывал "Телеграф", украинский военный умилил сеть своим сообщением о поездке в поезде "Укрзализныци" в грязной обуви. Железнодорожная компания ответила.