"Киевстар" снова планирует поднять тарифы? Оператор раскрыл планы

Представительница оператора ответила на прямой вопрос украинца

Мобильный оператор "Киевстар" изменил условия дневного пакета и звонков за границу с 8 апреля. Однако в ближайшее время нового повышения тарифов оператор не планирует.

Такую информацию представитель "Киевстара" предоставил в ответ на вопросы абонента в соцсетях оператора. Мужчина заподозрил, что оператор сменит тарифы в сторону повышения, так как тарифные планы не отображались при попытке купить телефонный номер.

"Новые тарифы пока не внедряются. Возникли временные сложности при отражении", — ответили у оператора и извинились за неудобства.

Напомним, недавно "Киевстар", который нередко критикуют клиенты, обратился к украинцам с предложением придумать для него слоган. Автора лучшего ждет награда — пополнение счета на год. Оператору предложили множество ярких вариантов. Вот только вряд ли "Киевстар" захочет использовать эти слоганы, потому что в них украинцы метко, в нескольких словах, выразили свое недовольство условиями и работой оператора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 апреля по 1 июня 2025 года у украинцев есть шанс подключить интернет по выгодной цене. "Киевстар" запустил новый акционный тариф "Нагода" для новых пользователей Домашнего Интернета.