Укр

"Киевстар" снова планирует поднять тарифы? Оператор раскрыл планы

Автор
Елена Руденко
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Абоненты еще не отошли от прошлого повышения цен
Абоненты еще не отошли от прошлого повышения цен. Фото Коллаж "Телеграф"

Представительница оператора ответила на прямой вопрос украинца

Мобильный оператор "Киевстар" изменил условия дневного пакета и звонков за границу с 8 апреля. Однако в ближайшее время нового повышения тарифов оператор не планирует.

Такую информацию представитель "Киевстара" предоставил в ответ на вопросы абонента в соцсетях оператора. Мужчина заподозрил, что оператор сменит тарифы в сторону повышения, так как тарифные планы не отображались при попытке купить телефонный номер.

"Новые тарифы пока не внедряются. Возникли временные сложности при отражении", — ответили у оператора и извинились за неудобства.

Напомним, недавно "Киевстар", который нередко критикуют клиенты, обратился к украинцам с предложением придумать для него слоган. Автора лучшего ждет награда — пополнение счета на год. Оператору предложили множество ярких вариантов. Вот только вряд ли "Киевстар" захочет использовать эти слоганы, потому что в них украинцы метко, в нескольких словах, выразили свое недовольство условиями и работой оператора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 апреля по 1 июня 2025 года у украинцев есть шанс подключить интернет по выгодной цене. "Киевстар" запустил новый акционный тариф "Нагода" для новых пользователей Домашнего Интернета.

Теги:
#Мобильная связь #Тарифы #Киевстар #Мобільний оператор