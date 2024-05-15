А вы знаете, что такое "кшталт"? Известный языковед объяснил, откуда это слово взялось в украинском языке

Украинцам объяснили, как правильно говорить на родном языке

В украинском языке каждый хоть раз слышал или использовал фразу "на кшталт чогось". Но мало кто задумывался над тем, что означает слово "кшталт" и откуда оно появилось в украинском языке.

Языковед Александр Авраменко дал ответы на эти вопросы. Также он объяснил, в каких случаях правильно употреблять это слово.

Слово "кшталт" не украинского происхождения, поэтому и кажется необычным за счет большого количества согласных звуков. Это слово заимствовано из немецкого языка, в котором "gestalt" означает форму. В украинском языке "кшталт" — это внешний вид чего-то или характер человека.

Словосочетание "на кшталт" означает "похожий на что-то". А словосочетание "на свій кшталт" означает "на свой лад, по-своему".

Например: "Ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції" или "Не треба розпорошувати свою індивідуальність, роби все на свій кшталт".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в украинском языке нет слова "пока". Эксперты рассказали, как правильно прощаться.