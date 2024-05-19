Популярна помилка: Авраменко розкрив слово, яке багато українців говорять суржиком

Слово "виходить" входить до низки найпоширеніших слів, які українці перекладають неправильно

Багато українців говорять "получається" в українській мові. Однак це груба помилка, оскільки слово є суржиком. Є один правильний варіант, яким можна його замінити.

Про це сказав відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко. Він підкреслив, що слово "виходить" належить до низки найпоширеніших слів, які українці перекладають неправильно.

"Уникайте слова "виходить"! Говоріть — "виходити", - пояснив Авраменко.

Для запам’ятовування вірного варіанта мовознавець запропонував повчитися на помилках відомої письменниці. В одному із коментарів ЗМІ вона сказала одразу три суржикові слова: "канєшно", "дєвочки", "не дивлячись на мову".

Авраменко пояснив, що перші дві кальки замінюються на "звичайно" чи звісно "дівчинки". Крім того, якщо ми не приймаємо чогось до уваги, треба говорити "не зважаючи на" чи "попри".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно перекласти українською фразу "не по собі". Багато хто стикається з помилками при використанні її в українській мові.