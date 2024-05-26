С такой инструкцией не растеряйтесь: как без ошибок передать показатели счетчика за газ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С помощью подсказок на сайте нужно заполнить все данные и отправить
Украинцы платят за услуги использованием газа компании "Нафтогаз". Но многие еще не могут разобраться в том, как производить оплату.
Как и кому передать показатели за газ – читай в материале "Телеграфа". После этого вы точно не запутаетесь в бумажках и показателях.
Как передать показатели за газ
Показатели следует передавать своему оператору газораспределительной сети (ГРМ). То есть компании, доставляющей газ на твоей территории. Она занимается подключением и отключением топлива, реагирует на вызовы и устраняет неисправности, получает показатели счетчиков.
Передавать показатели сразу в "Нафтогаз" не нужно. За услугу нужно платить операторам ГРМ.
Поэтому мы получаем несколько платежек за топливо: за его доставку от оператора ГРМ и за потребленный газ от поставщика Нафтогаза. То есть ты передаешь показатели своей газораспределительной сети, а она, в свою очередь, предоставляет эту информацию Нафтогазу. Начисление по платежке производит поставщик.
Как передать показатели: Нафтогаз
Если вы думаете над тем, как передать показатели за газ в Нафтогаз, то их нужно предоставлять своему оператору ГРМ в первых числах месяца (до 5 числа включительно).
Как передать показатели газа: способы
- В личном кабинете https://my.grmu.com.ua/login ;
- Позвонив в контакт-центр по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone)
- 098-300-2-888 (Kyivstar)
- 093-300-2-888 (Lifecell)
На сайте облгаза нужно найти раздел "Передать показатели". С помощью подсказок на сайте нужно заполнить все данные и отправить. Также можно найти чат-боты на сайте твоего облгаза.
Ранее "Телеграф" писал, как передать показатели счетчика за воду.