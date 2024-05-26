С такой инструкцией не растеряйтесь: как без ошибок передать показатели счетчика за газ

С помощью подсказок на сайте нужно заполнить все данные и отправить

Украинцы платят за услуги использованием газа компании "Нафтогаз". Но многие еще не могут разобраться в том, как производить оплату.

Как и кому передать показатели за газ – читай в материале "Телеграфа". После этого вы точно не запутаетесь в бумажках и показателях.

Как передать показатели за газ

Показатели следует передавать своему оператору газораспределительной сети (ГРМ). То есть компании, доставляющей газ на твоей территории. Она занимается подключением и отключением топлива, реагирует на вызовы и устраняет неисправности, получает показатели счетчиков.

Передавать показатели сразу в "Нафтогаз" не нужно. За услугу нужно платить операторам ГРМ.

Поэтому мы получаем несколько платежек за топливо: за его доставку от оператора ГРМ и за потребленный газ от поставщика Нафтогаза. То есть ты передаешь показатели своей газораспределительной сети, а она, в свою очередь, предоставляет эту информацию Нафтогазу. Начисление по платежке производит поставщик.

Как передать показатели: Нафтогаз

Если вы думаете над тем, как передать показатели за газ в Нафтогаз, то их нужно предоставлять своему оператору ГРМ в первых числах месяца (до 5 числа включительно).

Как передать показатели газа: способы

В личном кабинете https://my.grmu.com.ua/login ;

Позвонив в контакт-центр по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone)

098-300-2-888 (Kyivstar)

093-300-2-888 (Lifecell)

На сайте облгаза нужно найти раздел "Передать показатели". С помощью подсказок на сайте нужно заполнить все данные и отправить. Также можно найти чат-боты на сайте твоего облгаза.

Ранее "Телеграф" писал, как передать показатели счетчика за воду.