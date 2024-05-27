Остались считанные дни: водоканалы напомнили, что надо сделать до конца месяца

Пришла пора передавать показатели

До конца месяца остаются считанные дни, а потому украинцам вновь необходимо передавать показатели счетчиков воды. При этом данные необходимо передать даже тем домохозяйствам, в которых никто не проживает.

Местные водоканалы спешат напомнить пользователям о том, что эту процедуру надо проводить с 25 числа и до последнего рабочего дня текущего месяца. В мае 2024 года таковым будет 31 мая, которое попадает на пятницу.

"В первый рабочий день следующего месяца наша Служба учета и реализации принимает во внимание эти показатели, чтобы произвести корректное начисление за услуги, которые вы использовали за прошлый месяц", — напомнили в "Полтававодоканал".

Передавать показатели можно либо через личные кабинеты потребителя, либо найти информационное сообщение в соцсетях вашего областного водоканала. Обычно поставщики для удобства предоставляют несколько вариантов, которыми это можно сделать.

Чтобы снять показатели счетчика, обратите внимание на циферблат устройства. На нем зачастую записываются 8 цифр, однако три последние отделяют запятой или выделяют другим цветом. Это расход воды в литрах и записывать его не нужно, поскольку данные передаются в кубометрах.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 00987,654, то передавать надо только цифру 987, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. 654 в данном случае является потреблением воды в литрах. Значения можно округлять, поскольку существенной роли это не сыграет.

Снимать и передавать показатели горячей и холодной воды надо отдельно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как определить какой счетчик отвечает за горячую воду, а какой — за холодную.