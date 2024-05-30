Пила и не усмотрела: суд принял неожиданное решение по горе-матери, чей сын погиб на карьере в Кривом Роге

Мать может при желании вернуть своих детей

В Кривом Роге суд вынес приговор многодетной матери, чей 6-летний сын погиб в Ингулецком карьере в ноябре 2022 года. Женщину приговорили к лишению свободы, но назначили испытательный срок.

Об этом сообщает портал "На часі". Приговор был оглашен в Ингулецком районном суде 28 мая.

По данным следствия, мать 6-летнего Даниила Литенца не обеспечила ребенку надлежащих условий проживания. Женщина часто употребляла спиртные напитки, не работала, и не интересовалась жизнью своих детей. Жила она с сожителем и своей матерью за ее счет.

В мае 2024 года суд заключил с обвиняемой соглашение о признании виновности. На заседании 28 мая она признала свою вину, а суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с одним годом испытательного срока. Это означает, что женщина сможет вернуть своих детей после того, как в сентябре 2023 года суд постановил их отобрать, но без лишения родительских прав.

"Преступление является нетяжким. В соответствии с Досудебным докладом, риски низкие, и орган пробации считает возможным исправление обвиняемой без лишения свободы", – говорится в тексте приговора.

Напомним, что трагедия случилась 18 ноября 2022 года. 6-летний Даниил Литенец в 12:00 ушел из дома и не вернулся. Мать не заявила в полицию, объяснив это тем, что ребенок и раньше часто уходил, и не ночевал дома, но всегда возвращался. Спустя три недели, 8 декабря его тело нашли в карьере ЧАО "Ингулецкий ГОК" вместе с 8-летним погибшим Георгием Ковалевым. Мальчики ушли из дома в один день. Судмедэкспертиза установила, что дети умерли в первую ночь нахождения в карьере, так как температура была 0 градусов.

Отметим, что у горе-матери было четверо детей 18, 12, 6 и 5 лет, двое из которых, 12 и 5 лет, проживали с бабушками. Их жизнями женщина не интересовалась. К слову, ранее она уже попадала в поле зрения правоохранителей — в 2020 году ее привлекали к административной ответственности за халатное отношение к детям. Даниил часто уходил ночевать к 8-летнему соседу и другу Георгию Ковалеву, не предупреждая мать. Семья у второго мальчика тоже была неблагополучной, родители выпивали и часто скандалили, по словам соседей.

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